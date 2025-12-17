PROVALILI U PRODAVNICU U ŽABLJU, ODNELI NOVAC I CIFGARETE: Uhapšena dvojica osumnjičenih za krađu
POLICIJA u u Žablju uhapsila je J. Ć. (20) i A. K. (25) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivična dela teška krađa.
Sumnja se da su, sinoć, njih dvojica provalila u prodavnicu u Žablju i da su iz nje ukrali novac i cigarete.
Ubrzo zatim, policija ih je uhapsila, uprkos pokušaju da pobegnu, a u njihovom automobilu pronašla agregat koji su, kako se sumnja, takođe ukrali, iste večeri.
Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
