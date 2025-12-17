VELIKA AKCIJA POLICIJE PROTIV SAJBER PREDATORA: Uhapšeno osam pedofila - Glumili devojčice od 12 i 13 godina, pa vrbovali decu

U NASTAVKU akcije "Armagedon" lisice stavljene i jednom državljaninu Rusije, a u računarima im pronađeni snimci i fotografije nastale eskualnim iskoršćavanjem maloletnih lica

Pripadnici Miinistarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u nastavku akcije „Armagedon“, po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u saradnji sa policijskim upravama u Beogradu, Leskovcu, Novom Sadu, Kikindi, Kruševcu, Čačku, Somboru, Kragujevcu, uhapsili su osam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju i polno uznemiravanje.

Osumnjičeni S. J. (24), A.Đ. (33), E. B. (40), L. T. (26), M. I. (32), M. B. (64), V. S. (37) i državljanin Ruske Federacije A. A. (39) su, u dužem vremenskom periodu, putem interneta, preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe.

- A.Đ, L. T. i M. I. su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile predstavljajući se kao devojčice uzrasta 12 i 13 godina da bi zatim stupali u kontakt sa oštećenim maloletnim licima od kojih su zahtevali i pribavili fotografije i video materijale seksualne sadržine na kojima se nalaze oštećena maloletna lica - saopšteno je iz MUP.

Kako su dodali u saopštenju, prilikom pretresanja stanova i drugih prostorija svih osumnjičenih, na elektronskim uređajima pronađeni su foto i video materijali nastali iskorišćavanjem dece i maloletnih lica u pornografske svrhe.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

Ova akcija je bila i deo međunarodne operacije usmerene na suzbijanje seksualne ekspoatacije i zlostavljanje dece na internetu.

(Kurir)

