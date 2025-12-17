PUTINOV ČOVEK VUČE BRITANCE ZA NOS? Roman Abramovič će otići u zatvor ako ne da Ukrajini novac od prodaje Čelsija?

Otkako je počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", brojne sankcije su zadesile ruski sport, i njene sportske radnike, ali i biznismene. Jedan od onih koji su se našli na udaru je i milijarder Roman Abramovič, koji je bio prisiljen da proda fudbalski klub Čelsi. Nadala se Ukrajina da će se silni novac za koji su "londonski plavci" prodati - njoj pokloniti, međutim, stvari baš ne stoje tako.

I, zbog toga je izgleda moguće da Abramoviča britanske vlasti pošalju u zatvor.

Tako bar glase tvrdnje današnjih izdanja ostrvske štampe.

Naime, Roman Abramovič, ruski milijarder i bivši vlasnik pomenutog fudbalskog kluba Čelsi, bio je primoran da proda klub u maju 2022. godine pod pritiskom britanske vlade, i to odmah posle početka rusko-ukrajinskog sukoba. Razlog su bile sankcije protiv njega kao bliskog saradnika Vladimira Putina, a one su uključivale zamrzavanje njegove imovine u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Prodaja samog kluba je realizovana za 4,25 milijardi funti, ali neto prihod od 2,5 milijardi funti (nakon otplate dugova i troškova) ostao je zamrznut je u britanskoj banci. Abramovič je tada obećao da će taj novac prebaciti u humanitarni fond za pomoć Ukrajini, što je i bio uslov za odobrenje prodaje od strane vlade. Međutim, od tada je došlo do zastoja: novac je i dalje zamrznut jer se strane ne slažu oko načina distribucije (Abramovič želi kontrolu preko svog fonda, dok britanska Vlada insistira na "nezavisnoj strukturi da bi se osiguralo da sredstva zaista idu u Ukrajinu").

Trenutna situacija i ultimatum: daj novac, ili ćeš u zatvor

Prema najnovijim izveštajima iz Gardijana i drugih medija, nova britanska vlada predvođena Keirom Starmerom dala je Abramoviču "poslednju šansu" da ispuni obavezu i prebaci 2,5 milijardi funti u fond za Ukrajinu, upozoravajući ga da "sat otkucava" i da su spremni da ga gone na sudu ako ne sarađuje.

Ovo je prilična eskalacija nakon tri godine zastoja. Vlada ne traži direktno da Abramovič da novac direktno njoj, već "da se koristi za humanitarne svrhe u Ukrajini (npr. pomoć ratnim žrtvama)", ali insistira na transparentnosti da se izbegne bilo kakva sumnja u vezi sa eventualnim kršenjem sankcija Rusima. Abramovičevi predstavnici, sa druge strane, tvrde da je britanska Vlada "promenila uslove igre".

Otuda i ovo zaoštravanje stavova, pa i pomenuta pretnja zatvorom.

Ukrajina se nadala celom bogatstvu...

Evo kako je o svemu javnost nedavno obavestila ruska novinska agencija RIA Novosti:

"Ukrajina neće moći da primi sav prihod od prodaje londonskog fudbalskog kluba Čelsi. Većina novca biće iskorišćena za otplatu kredita koje je dugovao bivši vlasnik, ruski biznismen Roman Abramovič, prema finansijskom izveštaju koji je objavio Dejli mejl, pozivajući se na Tajms.

Britanska vlada je obećala da će sav prihod od prodaje iskoristiti za humanitarnu podršku u Ukrajini. Međutim, nakon što su finansijski dokumenti objavljeni u utorak, ispostavilo se da bi samo mali deo od 2,35 milijardi funti mogao biti iskorišćen za pomoć onima pogođenim sukobom.

Ukrajini samo delić?



Prema izveštajima, računi kompanija uključenih u prodaju Čelsija pokazali su da će samo „neto prihod“ biti doniran dobrotvornoj fondaciji, jer se prvo moraju namiriti krediti u ukupnom iznosu od 1,54 milijarde funti kod kompanija u vlasništvu Abramoviča. Prema izveštaju, približno 987 miliona funti moglo bi biti donirano u dobrotvorne svrhe.



Međutim, stručnjaci kažu da Ukrajini uopšte neće biti izvršena nikakva plaćanja, jer u finansijskim izveštajima nema naznaka da Abramovič namerava da otpiše svoje kredite na bilo koji drugi način. Još jedna komplikacija je danas ponovo pokrenuti spor između Abramoviča i britanske vlade oko toga kako treba potrošiti prihod od prodaje Čelsija.

Ruski biznismen je želeo da usmeri sredstva obema pogođenim stranama.

„Očekivanja da će ceo prihod od prodaje Čelsija ići žrtvama rata izgleda da su preuveličana. Spor napredak u raspodeli sredstava, delimično zbog zahteva pojedinaca povezanih sa Abramovičem i kredita zbog njegove ofšor finansijske kompanije, mogao bi da dovede do mnogo manje raspodelom nego što se očekivalo, pod pretpostavkom da se ona konačno uopšte izvrši“, rekao je Kiran Magvajer, jedan od vodećih britanskih stručnjaka za fudbalske finansije. Prihod od prodaje Čelsija je zamrznut na bankovnom računu koji drži Fordstam, kompanija koju kontroliše Abramovič. Prema Gardijanu, prihod se trenutno procenjuje na približno 2,7 milijardi funti (oko 3,5 milijardi dolara). Britanska vlada je obećala da će osnovati fond za raspodelu prihoda, kojim će predsedavati Majk Penrouz, ali to još nije učinila.

Romanovo fudbalsko carstvo dobilo novog "cara"

Abramovič je bio vlasnik Čelsija od leta 2003. U martu 2022. godine, Velika Britanija je uvela sankcije biznismenu u vezi sa ukrajinskim sukobom, zamrznuvši mu imovinu. Nakon što je dobio posebnu licencu, Abramovič je uspeo da završi prodaju kluba za 4,25 milijardi funti u maju te godine. Novi vlasnici su bili konzorcijum koji je predvodio američki biznismen Tod Boeli. Od tih sredstava, 2,5 milijardi funti je direktno plaćeno za akcije kluba, a 1,75 milijardi funti je bila dogovorena investicija novih vlasnika u njegov razvoj.

Uslov posebne licence bio je da Abramovič neće dobiti prihod od prodaje Čelsija i da će biti iskorišćen za pomoć svim žrtvama ukrajinskog sukoba, među kojima su, kako se razumelo, bili i Rusi. Međutim, britanske vlasti su želele da se ova sredstva koriste isključivo za potrebe Ukrajine", piše pomenuta agencija.

Sada je sve dobilo novu dimenziju - jer ultimatum koji je postavljen Abramoviču sigurno neće ostati samo na tome.

