U STANU LABORATORIJA ZA PROIZVODNJU MARIHUANE: U Novom sadu uhapešn D.G. (27) osumnjičen za proizvodnju droge
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D. G. (27) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
U stanu, u kome osumnjičeni neprijavljeno boravi, policija je pronašla laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima sa 39 biljaka indijske konoplje, kao i 90 grama sasušene marihuane.
D. G. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
