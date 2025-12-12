U STANU LABORATORIJA ZA PROIZVODNJU MARIHUANE: U Novom sadu uhapešn D.G. (27) osumnjičen za proizvodnju droge

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D. G. (27) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Depositphotos

U stanu, u kome osumnjičeni neprijavljeno boravi, policija je pronašla laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima sa 39 biljaka indijske konoplje, kao i 90 grama sasušene marihuane.

D. G. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.