PRESREO MLADIĆA ISPRED NOĆNOG KLUBA, PA GA PREMLATIO: Uhapšen maloletnik u Lazarevcu
J. A. (17) uhapšen je u petak u Lazarevcu zbog nanošenja teških telesnih povreda.
On je 25. oktobra ispred jednog noćnog kluba u Železničkoj ulici, posle verbalne svađe, nasrnuo na V. M. (22).
Zadao mu je više udaraca u glavu i tako mu naneo teške povrede.
Povređeni mladić prevezen je u Urgentni centar.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo za maloletnike.
(Telegraf)
