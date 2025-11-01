PRESREO MLADIĆA ISPRED NOĆNOG KLUBA, PA GA PREMLATIO: Uhapšen maloletnik u Lazarevcu

J. A. (17) uhapšen je u petak u Lazarevcu zbog nanošenja teških telesnih povreda.

Foto: I.M.

On je 25. oktobra ispred jednog noćnog kluba u Železničkoj ulici, posle verbalne svađe, nasrnuo na V. M. (22).

Zadao mu je više udaraca u glavu i tako mu naneo teške povrede.

Povređeni mladić prevezen je u Urgentni centar.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo za maloletnike.

(Telegraf)

