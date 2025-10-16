NA PALILULI "PAO" SERIJSKI RAZBOJNIK: Otimao patike, mobilne, tašne, novčanike...

PRIPADNICI Policijske stanice Palilula, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su R. B. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je, od 24. avgusta do 17. septembra ove godine, počinio niz razbojništava i krađa.

Foto: Printskrin

Na teret mu se stavlja da je izvršio krivično delo razbojništvo, dva krivična dela teška krađa na naročito opasan ili naročito drzak način, tri teške krađe i dve krađe.

Sumnja se da je on, uz pretnju podesnim predmetom, od jednog maloletnika oduzeo patike.

R. B. je, kako se sumnja, od dvoje građana oteo torbu s ramena, odnosno mobilni telefon iz ruke, i provaljivao u firme i ugostiteljske objekte iz kojih je krao novac i druge vrednosti.

On se sumnjiči i da je iz jedne drogerije ukrao robu, a od jednog građanina novčanik iz torbe.

Inače, za R. B. je bilo raspisano šest potraga i jedna poternica zbog izvršenja sličnih krivičnih dela.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.