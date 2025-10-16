NA PALILULI "PAO" SERIJSKI RAZBOJNIK: Otimao patike, mobilne, tašne, novčanike...
PRIPADNICI Policijske stanice Palilula, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su R. B. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je, od 24. avgusta do 17. septembra ove godine, počinio niz razbojništava i krađa.
Na teret mu se stavlja da je izvršio krivično delo razbojništvo, dva krivična dela teška krađa na naročito opasan ili naročito drzak način, tri teške krađe i dve krađe.
Sumnja se da je on, uz pretnju podesnim predmetom, od jednog maloletnika oduzeo patike.
R. B. je, kako se sumnja, od dvoje građana oteo torbu s ramena, odnosno mobilni telefon iz ruke, i provaljivao u firme i ugostiteljske objekte iz kojih je krao novac i druge vrednosti.
On se sumnjiči i da je iz jedne drogerije ukrao robu, a od jednog građanina novčanik iz torbe.
Inače, za R. B. je bilo raspisano šest potraga i jedna poternica zbog izvršenja sličnih krivičnih dela.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)