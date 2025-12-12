Nesreće

NASTRADAO MUŠKARAC: Nesreća na sportskim terenima na periferiji Subotice

Ljiljana Preradović

12. 12. 2025. u 19:52

NA jednom od sportskih terena na na periferiji Subotice, kako saznajemo, danas je nastradao muškarac satr 43 godine.

НАСТРАДАО МУШКАРАЦ: Несрећа на спортским теренима на периферији Суботице

Foto Novosti

U subotičkoj policiji su potvrdili da je u sportskom centru van gradskih naselja, nesrećnim slučajem  jedan muškaravc izgubio živt. Kako nzvanično saznajemo, danas oko 14.30 sati, prilikom istovara paleta sa staklom, za padel terene, jedna od paleta, teška više tonu, pala je na nesrećnog čoveka i usmrtila ga.

Policija je obavila uviđaj, a o tragičnom događaju obavešteno je nadležno tužilaštvo u Subotici. 

