NASTRADAO MUŠKARAC: Nesreća na sportskim terenima na periferiji Subotice
NA jednom od sportskih terena na na periferiji Subotice, kako saznajemo, danas je nastradao muškarac satr 43 godine.
U subotičkoj policiji su potvrdili da je u sportskom centru van gradskih naselja, nesrećnim slučajem jedan muškaravc izgubio živt. Kako nzvanično saznajemo, danas oko 14.30 sati, prilikom istovara paleta sa staklom, za padel terene, jedna od paleta, teška više tonu, pala je na nesrećnog čoveka i usmrtila ga.
Policija je obavila uviđaj, a o tragičnom događaju obavešteno je nadležno tužilaštvo u Subotici.
