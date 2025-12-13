OBORENA DEVOJKA (22) U VOJVODE STEPE: Hitno prebačena u Urgentni centar
Devojka stara 22 godine zadobila je lakše povrede kada je kao pešak oborena jutros oko 4.30 časova u Ulici vojvode Stepe kod XII beogradske gimnazije na Voždovcu, saopštila je Hitna pomoć.
Devojka je prevezena u Urgentni centar.
Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene.
Ekipe ove službe obavile su ukupno 122 intervencije od kojih je 25 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.
(Tanjug)
