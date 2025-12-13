Nesreće

OBORENA DEVOJKA (22) U VOJVODE STEPE: Hitno prebačena u Urgentni centar

В.Н.

13. 12. 2025. u 07:10

Devojka stara 22 godine zadobila je lakše povrede kada je kao pešak oborena jutros oko 4.30 časova u Ulici vojvode Stepe kod XII beogradske gimnazije na Voždovcu, saopštila je Hitna pomoć.

Foto: M. Anđela/Profimedia

Devojka je prevezena u Urgentni centar.

Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene.

Ekipe ove službe obavile su ukupno 122 intervencije od kojih je 25 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.

(Tanjug)

