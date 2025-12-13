ZEMLJOTRES U SRBIJI: Podrhtavanje na jugu
ZEMLjOTRES jačine 2,0 stepena po Rihterovoj skali registrovan je sinoć u 23.13 časova na području Zubinog Potoka, na severu Kosova i Metohije.
Hipocentar zemljotresa bio je na dubini od oko 12 kilometara, zabeležio je Republički seizmološki zavod. Zbog slabog intenziteta, zemljotres se uglavnom osetio kao kratkotrajno podrhtavanje tla, bez jačih posledica po objekte i stanovništvo.
Za sada nema informacija o povređenima niti o materijalnoj šteti. Nadležne službe prate situaciju, a seizmolozi ističu da su ovakvi slabiji potresi u ovom području relativno česti i ne predstavljaju razlog za zabrinutost.
