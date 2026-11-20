JADRANSKI naftovod (JANAF) je danas nastavio redovan transport nafte za Naftnu industriju Srbije (NIS), nakon što je popravljena oštećena cev na deonici između Siska i Slavonskog Broda.

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Jadranski naftovod (JANAF) potvrdio je za "Blic Biznis" da je danas nastavio redovan transport nafte za Naftnu industriju Srbije (NIS), nakon što je popravljena oštećena cev na deonici između Siska i Slavonskog Broda.

Prikupljeno 568 kubnih metara nafte

Prema saopštenju JANAF, radovi su trajali neprekidno od trenutka oštećenja. Prikupljeno je 568 kubnih metara iscurele nafte, koja je cisternama prevezena do terminala i vraćena u sistem. Sanacija terena se nastavlja.

Obustava bez uticaja na rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj

Ponovnim uspostavljanjem transporta na ovoj deonici JANAF je nastavio da ispunjava ugovorne obaveze prema NIS. Privremena obustava, kako navode iz kompanije, nije uticala na snabdevanje rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj.

(Blic)