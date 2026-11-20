POPRAVLJENA CEV, IZDATO OBAVEŠTENJE: JANAF nastavio transport nafte za NIS
JADRANSKI naftovod (JANAF) je danas nastavio redovan transport nafte za Naftnu industriju Srbije (NIS), nakon što je popravljena oštećena cev na deonici između Siska i Slavonskog Broda.
Jadranski naftovod (JANAF) potvrdio je za "Blic Biznis" da je danas nastavio redovan transport nafte za Naftnu industriju Srbije (NIS), nakon što je popravljena oštećena cev na deonici između Siska i Slavonskog Broda.
Prikupljeno 568 kubnih metara nafte
Prema saopštenju JANAF, radovi su trajali neprekidno od trenutka oštećenja. Prikupljeno je 568 kubnih metara iscurele nafte, koja je cisternama prevezena do terminala i vraćena u sistem. Sanacija terena se nastavlja.
Obustava bez uticaja na rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj
Ponovnim uspostavljanjem transporta na ovoj deonici JANAF je nastavio da ispunjava ugovorne obaveze prema NIS. Privremena obustava, kako navode iz kompanije, nije uticala na snabdevanje rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj.
(Blic)
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