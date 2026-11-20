STRAST prema sakupljanju uspomena sa putovanja jednog turistu mogla bi skupo da košta. Ipak, ovog puta nije reč o samo jednoj šačici peska sa plaže. Turista je očigledno želeo da ponese mnogo veći suvenir.

Foto: Matthew Williams-Ellis / VWPics / Profimedia

Sedamdesetčetvorogodišnji francuski turista nije se zadovoljio malom uspomenom, već je tokom odmora na plažama Sardinije više puta uzimao pesak. Napunio je čak 12 plastičnih flaša peskom sa različitih rajskih plaža na ovom italijanskom ostrvu. Ukupna težina zaplenjenog peska bila je veća od šest kilograma!

Svaka flaša bila je precizno obeležena

Na svakoj flaši napisao je naziv plaže sa koje je pesak uzet. Međutim, sa neobičnim suvenirom nije stigao daleko.

U luci Porto Tores, na severozapadu Sardinije, službenici italijanske Carinske i monopolske uprave (ADM), zajedno sa pripadnicima lučke policije, kontrolisali su njegovo vozilo.

Turista se spremao da trajektom otputuje sa Sardinije za Barselonu, prenosi italijanski portal "Il Messaggero".

Pesak je bio sakriven u automobilu

Službenici su u prtljažniku automobila pronašli zabranjeni suvenir – 12 flaša punih peska sa plaža.

Sada bi njegova neobična strast prema sakupljanju mogla skupo da ga košta. Sedamdesetčetvorogodišnjem turistu na teret se stavlja kršenje regionalnog zakona Sardinije broj 16 od 28. jula 2017. godine.

Ovim zakonom zabranjeno je uzimanje, posedovanje i prodaja peska, šljunka i školjki bez odgovarajuće dozvole, čak i kada se to ne radi u cilju zarade.

Kolika kazna preti turisti?

Za neovlašćeno uzimanje peska predviđena je novčana kazna od 500 do 3.000 evra.

Tako bi turista umesto planiranog suvenira sa odmora kući mogao da ponese veoma skup račun.

A šta će biti sa zaplenjenim peskom? On bi trebalo da bude vraćen na plaže sa kojih je uzet. Nadležni organi žele da na taj način zaštite osetljiv obalski ekosistem i sistem peščanih dina, piše B92.

Zahvaljujući tome što je svaku flašu pažljivo označio, službenici sada znaju sa kojih plaža potiče pojedina količina peska i gde treba da je vrate.

(BizPortal)