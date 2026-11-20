NOVE CENE GORIVA U SRBIJI: Poznato koliko ćemo plaćati benzin i dizel
Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati dinara 236 dinara, a benzin 204 dinara.
Nove cene goriva važiće do sledećeg petka - 27. novembra. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.
Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
Pada cena nafte u svetu
Cena nafte Brent je pala za 0,87 odsto na 91,215 dolara, a lake nafte WTI za 0,77 odsto na 81,791 dolar.
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