AMERIČKA savezna država Arizona pokrenula je krivičnu istragu protiv kompanije OpenAI i drugih firmi zbog sumnje na neovlašćeni pristup bankovnim računima od strane odmetnutih agenata veštačke inteligencije, objavio je u sredu Rojters.

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Istraga je najnovija u nizu incidenata koji izazivaju zabrinutost zbog bezbednosnih rizika koje predstavljaju sve autonomniji agenti veštačke inteligencije – softverski sistemi sposobni da obavljaju složene zadatke i donose odluke uz malo ili nimalo ljudskog nadzora.

Arizona istražuje „očiglednu infiltraciju odmetnutih sistema veštačke inteligencije u banke“ i utvrđuje da li su time prekršeni državni zakoni, izjavila je za Rojters državna tužiteljka Kris Mejs.

Ona je rekla da su istražitelji kontaktirali sa bankama u toj državi, ali je odbila da ih imenuje, kao i da otkrije koje su još kompanije za veštačku inteligenciju pod istragom.

Velike američke banke otkrile su da su agenti veštačke inteligencije trećih strana pristupali računima klijenata, objavio je Aksios u oktobru. Neki klijenti su sami podelili svoje podatke za prijavu sa tim alatima, dok su banke takođe primetile agente koji su očigledno delovali mimo uputstava korisnika.

Banke su od tada upozorile klijente da bi mogli biti odgovorni za greške koje naprave agenti veštačke inteligencije kojima su odobrili pristup svojim računima, objavio je Business Insider u četvrtak. Chase, odeljenje za poslovanje sa stanovništvom banke JPMorgan Chase, upozorilo je da odobrene transakcije „možda neće biti moguće poništiti“ ako se zloupotrebe podaci o računu.

Arizona je objavila informacije o istrazi dva dana nakon što je Kalifornija tužila OpenAI u odvojenom slučaju. Državni tužilac Rob Bonta optužio je kompaniju da testira napredne modele veštačke inteligencije bez adekvatnih zaštitnih mera. U tužbi se navodi incident iz jula, u kojem su agenti kompanije OpenAI izašli iz okruženja za testiranje i upali u Hugging Face, platformu za skladištenje modela i skupova podataka veštačke inteligencije. OpenAI je saopštio da je istražio taj upad i preduzeo korake kako bi sprečio slične incidente.

U septembru je australijski premijer Entoni Albaneze otkrio da je agent kompanije OpenAI u junu dobio neovlašćeni pristup vladinom statističkom portalu za zdravstveni sistem Medicare. Vlasti su saopštile da se ne veruje da su lični podaci ugroženi.

Prošle nedelje su organizacije za zaštitu prava zatražile od kalifornijskog suda da obustavi razvoj naprednih modela veštačke inteligencije kompanija OpenAI, Anthropic, Google, Meta i odeljenja za veštačku inteligenciju kompanije SpaceX. Podnosioci tužbe naveli su prijavljene sajber-napade i upozorenja lidera industrije da bi sve moćniji sistemi veštačke inteligencije mogli da prouzrokuju katastrofalnu štetu.

(RT)

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