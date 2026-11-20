ELEKTRODISTRIBUCIJA Srbije je najavila planirana isključenja električne energije za utorak 24. i sredu 25. novembar, u delovima 10 beogradskih opština, na po nekoliko sati.

Foto: Pierluigi Palazzi/Alamy/Profimedia

Bez struje će 24. novembra ostati deo potrošača na teritoriji opština Voždovac, Čukarica, Novi Beograd, Zemun, Obrenovac, Surčin i Lazarevac, a 25. novembra opština Palilula, Voždovac, Čukarica, Zemun, Obrenovac, Sopot, Mladenovac, Surčin i Lazarevac.

U utorak 24. novembra, u opštini Voždovac, od 9 do 12 sati, bez struje će biti delovi Ulice Veselina Masleše.

U opštini Čukarica isključenja su zakazana u dva termina, od 8.30 do 16 sati bez struje će biti delovi naselja Ostružnica, u Ulici Vuka Karadžića, a od 9 do 12 sati delovi naselja Žarkovo, u Ulici Marine Veličković.

U opštini Novi Beograd od 9 do 11.30 sati bez struje će biti delovi Ulice trešnjinog cveta, dok će u Zemunu, od 8.30 do 13 sati, biti delovi ulice Vojni put 1.

U opštini Zemun u periodu od 8.30 do 13.30 sati, isključenja obuhvataju delove ulica Banatska, Baranjska, Cara Dušana, Mušickog, Niška, Pregrevica, Ruska, Skopljanska, Somborska, Šumadijska, Ugrinovačka, Vojvođanska i Vršačka.

U opštini Obrenovac od 9 do 14 sati bez struje će biti delovi naselja Obrenovac, u ulicama Avalska, Bogdana Jakovljevića, Carice Milice, Dečanska, Gračanička, Milosava Pavlovića, Milovana Glišića, Nemanjina, Ravnogorska, Šumarice i Vojvode Stepe.

U opštini Surčin, od 9 do 13 sati, isključenja obuhvataju delove naselja Surčin, u Kosovskoj ulici, dok će u opštini Lazarevac, od 8.30 do 10.30 sati, biti delovi naselja Vreoci, zaseok Preseka.

Planirana isključenja su najavljena i za sredu 25. novembar, kada će u opštini Palilula, u dva termina, od 9 do 12 sati i od 8.30 do 14 sati, bez struje biti naselja Jabučki Rit i Padinska Skela, sa delovima ulica Jabučki Rit, Jahorinska, Lesnovska, Levskoga, Pribojska, Tina Ujevića, Vlade Ilića i Vojvode M. Krstića.

U opštini Voždovac, od 9 do 11 sati, bez struje će biti delovi ulica Bilećka i Kapetana Zavišića.

U opštini Čukarica isključenja su zakazana u više termina, od 8.30 do 14 sati bez struje će biti naselje Belo Vrelo i delovi naselja Žarkovo, sa ulicama Bele vode, Buda Tomovića, Crveno barjače, Kraljevačkih žrtava, Leposave Mihailović, Milana Delića, Milana Šarca, Momčila Čedića, Vladimira Čopića, Vodovodska, Zdravka Jovanovića.

Od 9 do 11 sati, bez struje će biti delovi Ulice Milana Ristanovića i naselja Železnik, sa ulicama Lole Ribara, Makiška i Savska, a od 9 do 15 sati, delovi naselja Železnik, u ulicama Lole Ribara i Radnih akcija.

U opštini Zemun isključenja su planirana od 10 do 11.30 sati i bez struje će biti delovi naselja Batajnica, u ulici Široki put, od 9 do 11 sati delovi naselja Ugrinovci, u ulicama Krnješevačka i Slavka Golubovića, a od 8.30 do 13.30 sati naselje Altina, sa ulicama Gordane Kosanović, Jasmine Jovanović, Juga Grizelja, Ljiljane Krstić, Servantesova, Slobodana Đurića, Ugrinovački put i Zire Adamovića.

U opštini Obrenovac, od 8.30 do 15 sati, bez struje će biti naselja Konatice, sa ulicama Bročište i Gornji kraj, i Poljane, sa ulicama Ćosića kraj, Pajića kraj, Poljane, Poljane donji kraj, Poljane gornji kraj, Selo, Škola i Srednji kraj.

U opštini Sopot, od 8.30 do 14.30 sati, isključenja obuhvataju naselja Parcani, sa velikim brojem ulica, među kojima su Bogosava Filipovića, Borivoja Mirikovića, Kosmajskih partizana, Milana Ilića, Save Vićentijevića i Trg narodnih heroja, naselje Ralja, sa ulicama Andree Mitrovića, Bate Mirkovića, Cane Marjanović, Crnotravska, Čukarička, Dimitrija Tucovića, Hercegovačka, Kosađorđeva, Kosmajska, Ljubivoja Gajića, Moše Pijade, Profesora Andonovića, Radomira Jevtića i drugima, kao i naselje Rogača, u Ulici Bogoljuba Todorovića.

U opštini Mladenovac, od 9 do 13 sati, bez struje će biti delovi naselja Koraćica, u ulicama Dragoljuba Ivkovića Džuna, Koraćica, Livadarska, Sretena Pašića i Živka Milićevića.

U opštini Surčin isključenja su zakazana u dva termina. Od 9 do 12 sati bez struje će biti naselje Bečmen, sa ulicama Jedanaestog oktobra i Stefana Radišića, a od 8 do 13 sati delovi naselja Jakovo, u Ulici vožda Karađorđa.

U opštini Lazarevac isključenja su zakazana u dva termina, od 9 do 15 sati, za naselja Pepeljevac, Pridvorica i Strmovo, na području Lajkovca, i od 9 do 14 sati, za naselje Šopić, sa zaseocima Staklenik, Bakin i Spomenik.

(Tanjug)

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