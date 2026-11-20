NAJAVLJENA ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Ulice u 10 opština ostaju bez električne energije ova dva dana
ELEKTRODISTRIBUCIJA Srbije je najavila planirana isključenja električne energije za utorak 24. i sredu 25. novembar, u delovima 10 beogradskih opština, na po nekoliko sati.
Bez struje će 24. novembra ostati deo potrošača na teritoriji opština Voždovac, Čukarica, Novi Beograd, Zemun, Obrenovac, Surčin i Lazarevac, a 25. novembra opština Palilula, Voždovac, Čukarica, Zemun, Obrenovac, Sopot, Mladenovac, Surčin i Lazarevac.
U utorak 24. novembra, u opštini Voždovac, od 9 do 12 sati, bez struje će biti delovi Ulice Veselina Masleše.
U opštini Čukarica isključenja su zakazana u dva termina, od 8.30 do 16 sati bez struje će biti delovi naselja Ostružnica, u Ulici Vuka Karadžića, a od 9 do 12 sati delovi naselja Žarkovo, u Ulici Marine Veličković.
U opštini Novi Beograd od 9 do 11.30 sati bez struje će biti delovi Ulice trešnjinog cveta, dok će u Zemunu, od 8.30 do 13 sati, biti delovi ulice Vojni put 1.
U opštini Zemun u periodu od 8.30 do 13.30 sati, isključenja obuhvataju delove ulica Banatska, Baranjska, Cara Dušana, Mušickog, Niška, Pregrevica, Ruska, Skopljanska, Somborska, Šumadijska, Ugrinovačka, Vojvođanska i Vršačka.
U opštini Obrenovac od 9 do 14 sati bez struje će biti delovi naselja Obrenovac, u ulicama Avalska, Bogdana Jakovljevića, Carice Milice, Dečanska, Gračanička, Milosava Pavlovića, Milovana Glišića, Nemanjina, Ravnogorska, Šumarice i Vojvode Stepe.
U opštini Surčin, od 9 do 13 sati, isključenja obuhvataju delove naselja Surčin, u Kosovskoj ulici, dok će u opštini Lazarevac, od 8.30 do 10.30 sati, biti delovi naselja Vreoci, zaseok Preseka.
Planirana isključenja su najavljena i za sredu 25. novembar, kada će u opštini Palilula, u dva termina, od 9 do 12 sati i od 8.30 do 14 sati, bez struje biti naselja Jabučki Rit i Padinska Skela, sa delovima ulica Jabučki Rit, Jahorinska, Lesnovska, Levskoga, Pribojska, Tina Ujevića, Vlade Ilića i Vojvode M. Krstića.
U opštini Voždovac, od 9 do 11 sati, bez struje će biti delovi ulica Bilećka i Kapetana Zavišića.
U opštini Čukarica isključenja su zakazana u više termina, od 8.30 do 14 sati bez struje će biti naselje Belo Vrelo i delovi naselja Žarkovo, sa ulicama Bele vode, Buda Tomovića, Crveno barjače, Kraljevačkih žrtava, Leposave Mihailović, Milana Delića, Milana Šarca, Momčila Čedića, Vladimira Čopića, Vodovodska, Zdravka Jovanovića.
Od 9 do 11 sati, bez struje će biti delovi Ulice Milana Ristanovića i naselja Železnik, sa ulicama Lole Ribara, Makiška i Savska, a od 9 do 15 sati, delovi naselja Železnik, u ulicama Lole Ribara i Radnih akcija.
U opštini Zemun isključenja su planirana od 10 do 11.30 sati i bez struje će biti delovi naselja Batajnica, u ulici Široki put, od 9 do 11 sati delovi naselja Ugrinovci, u ulicama Krnješevačka i Slavka Golubovića, a od 8.30 do 13.30 sati naselje Altina, sa ulicama Gordane Kosanović, Jasmine Jovanović, Juga Grizelja, Ljiljane Krstić, Servantesova, Slobodana Đurića, Ugrinovački put i Zire Adamovića.
U opštini Obrenovac, od 8.30 do 15 sati, bez struje će biti naselja Konatice, sa ulicama Bročište i Gornji kraj, i Poljane, sa ulicama Ćosića kraj, Pajića kraj, Poljane, Poljane donji kraj, Poljane gornji kraj, Selo, Škola i Srednji kraj.
U opštini Sopot, od 8.30 do 14.30 sati, isključenja obuhvataju naselja Parcani, sa velikim brojem ulica, među kojima su Bogosava Filipovića, Borivoja Mirikovića, Kosmajskih partizana, Milana Ilića, Save Vićentijevića i Trg narodnih heroja, naselje Ralja, sa ulicama Andree Mitrovića, Bate Mirkovića, Cane Marjanović, Crnotravska, Čukarička, Dimitrija Tucovića, Hercegovačka, Kosađorđeva, Kosmajska, Ljubivoja Gajića, Moše Pijade, Profesora Andonovića, Radomira Jevtića i drugima, kao i naselje Rogača, u Ulici Bogoljuba Todorovića.
U opštini Mladenovac, od 9 do 13 sati, bez struje će biti delovi naselja Koraćica, u ulicama Dragoljuba Ivkovića Džuna, Koraćica, Livadarska, Sretena Pašića i Živka Milićevića.
U opštini Surčin isključenja su zakazana u dva termina. Od 9 do 12 sati bez struje će biti naselje Bečmen, sa ulicama Jedanaestog oktobra i Stefana Radišića, a od 8 do 13 sati delovi naselja Jakovo, u Ulici vožda Karađorđa.
U opštini Lazarevac isključenja su zakazana u dva termina, od 9 do 15 sati, za naselja Pepeljevac, Pridvorica i Strmovo, na području Lajkovca, i od 9 do 14 sati, za naselje Šopić, sa zaseocima Staklenik, Bakin i Spomenik.
(Tanjug)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
RADOVI NA MREŽI: Četiri beogradske opštine danas bez struje
20. 11. 2026. u 07:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)