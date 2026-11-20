KRIZA TRESE NEMAČKOG AVIO-GIGANTA: Lufthansa gasi 1.000 radnih mesta zbog ogromnih gubitaka
NEMAČKA avio-kompanija Lufthansa planira da ukine oko 1.000 radnih mesta u svojim glavnim čvorištima u Frankfurtu i Minhenu, dok za sada nije poznato kada će i na koji način biti sprovedeno smanjenje broja zaposlenih.
Kompanija namerava da značajno smanji troškove zarada zaposlenih na ova dva aerodroma, navodi se u internom dopisu rukovodstva Lufthanza erlajnsa (Lufthansa Airlines), prenosi Špigel.
„U našim čvorištima u Frankfurtu i Minhenu planiramo da u okviru podgrupe 'Lufthansa erlajns' ukupno ukinemo 1.000 radnih mesta sa punim radnim vremenom“, navodi se u dopisu koji su potpisali direktor Lufthanza erlajnsa Jens Riter i još četiri rukovodioca kompanije.
Još nije poznato da li je ova odluka deo ranije najavljenog plana restrukturiranja. Pre nešto više od godinu dana, grupacija Lufthansa najavila je ukidanje oko 4.000 radnih mesta u administraciji.
Smanjuje se i broj aviona
Istovremeno, nemačka avio-kompanija planira dodatno smanjenje kapaciteta na kratkim i srednjim avio-linijama.
Zbog toga će biti smanjen broj aviona iz porodice Erbas A320 (Airbus A320), dok će deo njih biti zamenjen modernijim i efikasnijim avionima Erbas A220.
Gubici od 20 miliona evra mesečno
Kao glavni razlog za najavljene mere rukovodstvo navodi finansijske gubitke kompanije.
Lufthanza erlajns je u prvih devet meseci 2026. godine zabeležila operativni gubitak od 180 miliona evra.
„To znači da smo u proseku tokom prvih devet meseci svakog meseca beležili gubitak od 20 miliona evra“, navodi se u dopisu rukovodstva.
Dodaje se da osnovni brend kompanije već treću godinu zaredom ne posluje uspešno, kao i da Lufthanza erlajns trenutno nije konkurentna u pogledu strukture troškova, efikasnosti i produktivnosti.
Grupacija Lufthansa je krajem 2025. godine u Nemačkoj zapošljavala oko 67.100 ljudi, što je približno jedan odsto više nego prethodne godine.
(Bizportal)
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