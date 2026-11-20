Košarkaški savez Srbije objavio je hitno saopštenje i objavio javnost da se vrši opstrukcija KSS od 2024. godine zbog "političkog-stranačkih osnova".

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- Imajući u vidu da je javnost već više puta upoznata, putem medija i saopštenja, o kontinuiranim napadima na sistem košarke i strukturu Košarkaškog saveza Srbije počev od novembra 2024.godine, obaveštavamo javnost da opstrukcija i ugrožavanje rada KSS vršenjem pritisaka na članove KSS po političko-stranačkom osnovu nije prestala - stoji u saopštenju i dodaje se:

- Interesi u regionima i lokalnim zajednicama su već svima dobro poznati, a jedan od organizatora i predvodnika organizovane interesne grupe je Gojko Džaković, predsednik RKS Istočna Srbija i delegat u Skupštini KSS, koji uznemirava, podbunjuje i poziva delegate Skupštine KSS, vršeći pritisak na njih za ostvarenje sopstvenih ciljeva i ciljeva pomenute grupe, a prema informacijama iz regiona, potpomognut i u saradnji sa Dušanom Projovićem.

Zatim se navode "putovanja u Rigu i Tivat" i finansiranje istih...

- Pritom, uz ogroman pritisak na KSS, Gojko Džaković, zajedno sa Dušanom Projovićem, je bio na čelu organizacije dva poslednja Finalna turnira KUP Radivoj Korać u Nišu, kao i F4 KLS koji je takođe na volšeban način održan u Nišu, pa se pitamo gde su i na šta potrošena prihodovana sredstva? Ko je finansirao pomenuta takmičenja, a ko je ubirao plodove? Zašto novac od prihoda nije uplaćen klubovima sa teritorije RKS Istočna Srbija, a sve prema odluci gradonačelnika Niša kao predsednika Organizacionog odbora od 04.08.2026.godine? Da li prihodovana sredstva imaju bilo kakve veze sa putovanjima u Rigu ili možda u Tivat?

Usledio je kraći dodatak, pa zaključak KSS:

- U međuvremenu, Košarkaškom savezu Srbije se obraćaju klubovi sa teritorije RKS IS sa molbom za finansijsku pomoć, kao npr. UŽKK Student koji jedini učestvuje u međunarodnom takmičenju FIBA Evrokup, dok se pojedinim klubovima i ko zna kome još, dodeljuju višemilionski iznosi za učešće u drugom stepenu KUP-a Srbije.

- Uzimajući u obzir sve navedeno, Košarkaški savez Srbije javno poziva nadležne organe Grada Niša i Republike Srbije da sprovedu finansijsku i inspekcijsku kontrolu u Regionalnom košarkaškom savezu Istočna Srbija, a košarkaške radnike da ustanu i podignu glas kako se nadalje ne bi dozvolili samovolja, pretnje i ucene pojedinaca kao što je Gojko Džaković, jer takvima nikada nije ni bilo niti jeste mesto u košarci.

- Ujedno pozivamo i sve članove organa KSS da se uzdrže od bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle ugroziti stabilnost Košarkaškog saveza Srbije - zaključuje KSS.