KUPOVINA kuće ili stana u inostranstvu mnogima deluje kao komplikovan poduhvat koji podrazumeva mnogo papirologije, pravnih prepreka i neizvesnosti. Ipak, postoje države u kojima strani državljani mogu da postanu vlasnici nekretnina bez obaveze da prethodno steknu državljanstvo ili dozvolu boravka.

Foto: Goran Čvorović

Časopis House Beautiful objavio je pregled deset zemalja u kojima je, prema njegovoj analizi, kupovina nekretnina za strance relativno jednostavna. Među izdvojenim državama nalaze se Gruzija, Urugvaj, Dominikanska Republika, Francuska, Panama, Kolumbija, Grčka, Portugal, Belize i Španija. Ipak, važno je naglasiti da je pregled prvenstveno namenjen američkim kupcima, pa se pojedini uslovi, posebno oni koji se odnose na vize i boravak, mogu razlikovati za državljane drugih zemalja.

Gruzija - stranci mogu da kupuju nekretnine, ali ne poljoprivredno zemljište

Gruzija je izdvojena kao jedna od država u kojima strani kupci nailaze na relativno malo administrativnih prepreka prilikom kupovine nekretnina. Prema tekstu, američkim državljanima za samu kupovinu nisu potrebni prethodno odobrenje, državljanstvo ili dozvola boravka.

Ipak, postoji značajno ograničenje: stranci ne mogu da kupuju poljoprivredno zemljište. To je posebno važno za one koji razmišljaju o kupovini imanja ili placa van gradskih sredina, jer se pravila ne odnose jednako na sve vrste nepokretnosti.

Gruzija je geografski zanimljiva i zbog položaja između Evrope i Azije, kao i raznovrsnih predela, od planinskih područja do oblasti sa blažom klimom.

Urugvaj - strani kupci imaju prava kao i domaći državljani

Urugvaj se izdvaja po tome što strani državljani, prema pravilima koja navodi House Beautiful, imaju ista prava kao i domaći kupci kada je reč o vlasništvu nad nekretninama.

Za kupovinu nije neophodno prethodno pribaviti državljanstvo, vizu ili posebno odobrenje. Tekst posebno ističe i slobodan protok kapitala, što može biti značajno za kupce koji novac prenose iz inostranstva.

Ova južnoamerička država poznata je po obali, uređenim gradovima i mirnijem načinu života, a posebno se izdvaja prestonica Montevideo.

Dominikanska Republika - nekretnina može da se kupi i bez dozvole boravka

Dominikanska Republika privlači pažnju stranih kupaca relativno liberalnim pravilima o vlasništvu nad nekretninama. Kako se navodi u tekstu, stranci mogu da kupe i poseduju imovinu bez prethodnog sticanja statusa rezidenta ili posebne dozvole za kupovinu.

Maurisio Umanski (Mauricio Umansky), izvršni direktor i osnivač kompanije The Agency, u tekstu ističe da strani državljani mogu da budu vlasnici nekretnina uz pravnu zaštitu koja važi za strane investitore.

Ipak, jednostavnija procedura ne znači da je finansiranje kupovine jednako dostupno svima. U tekstu se upozorava da uslovi za stambene kredite mogu biti manje povoljni nego u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog čega pojedini kupci razmatraju kupovinu sopstvenim sredstvima.

Francuska - kuće, stanovi i placevi dostupni su strancima

Francuska je među zemljama koje ne postavljaju posebna ograničenja američkim državljanima kada je reč o kupovini kuća, stanova ili zemljišta. Stranci mogu da kupuju nekretnine u gradovima, manjim mestima, na obali ili u ruralnim područjima, a kupovina se u određenim slučajevima može organizovati i na daljinu.

Za samu kupovinu nisu neophodni francusko državljanstvo, prebivalište ili lokalna viza. Međutim, važno je razlikovati pravo vlasništva od prava boravka, kupovina nekretnine ne daje automatski pravo da se u Francuskoj živi neograničeno.

Dodatni trošak predstavljaju prateće naknade. Prema tekstu, troškovi zaključenja kupovine, uključujući notarske naknade, mogu da povećaju ukupnu cenu za oko sedam do deset odsto. Za kupce koji žele da se zaduže u Francuskoj, dobijanje kredita može biti zahtevnije, posebno ako prihode ostvaruju u drugoj državi.

Panama - stranci mogu da budu vlasnici, a postoje i posebni programi boravka

Panama se izdvaja po tome što stranim državljanima uglavnom omogućava kupovinu nekretnina bez velikih ograničenja. Dodatnu pogodnost za američke kupce predstavlja činjenica da je američki dolar zvanično sredstvo plaćanja.

Zemlja ima i programe za sticanje prava boravka, među kojima se u tekstu pominje program "Prijateljske nacije" (Friendly Nations Visa). Ipak, važno je naglasiti da kupovina nekretnine sama po sebi ne znači automatsko dobijanje dozvole boravka, jer se za takav status moraju ispuniti posebni uslovi.

Panama je poznata po tropskoj klimi, obalama na Karipskom moru i Tihom okeanu, ali i po velikim prirodnim područjima.

Kolumbija - kupovina zahteva više pravne provere

Kolumbija je takođe na listi, ali se u tekstu posebno naglašava da je za kupce važno da angažuju lokalnog advokata.

Razlog je to što tržište nema jedinstven sistem licenciranja agenata za nekretnine kakav postoji u nekim drugim državama. Zbog toga je pravna provera vlasničke dokumentacije posebno značajna, kako bi se utvrdilo ko je stvarni vlasnik imovine i da li postoje tereti ili druga ograničenja.

Za kupovinu nije potrebno kolumbijsko državljanstvo, ali strani kupci moraju da pribave određenu dokumentaciju, uključujući poreski identifikacioni broj. U tekstu se pominje i turistički status kao deo procedure za američke kupce.

Grčka - jasna procedura, ali postoje posebna ograničenja u pojedinim oblastima

Grčka je privlačna kupcima koji žele nekretninu na Mediteranu, a prema tekstu, postupak kupovine za američke državljane zasniva se na relativno jasnom nizu administrativnih koraka.

Jedan od prvih koraka je angažovanje lokalnog advokata ili notara, koji može da proveri vlasničku dokumentaciju, ugovor i eventualna ograničenja u vezi sa lokacijom nekretnine.

Posebna pažnja potrebna je kada se kupuje imovina u određenim pograničnim područjima ili u blizini vojnih zona. Za kupce koji nisu državljani Evropske unije u takvim slučajevima mogu biti potrebna dodatna odobrenja.

Za samu kupovinu neophodno je pribaviti i grčki poreski identifikacioni broj.

Portugal - stranci mogu da kupuju nekretnine, ali kupovina više ne donosi "zlatnu vizu"

Portugal je među popularnim destinacijama za strane kupce, a tekst ističe jasno uređeno tržište nekretnina i razvijenu mrežu agenata, advokata i notara koji rade sa međunarodnim klijentima.

Samira Iston (Samira Easton), stručnjakinja za međunarodno tržište nekretnina iz kompanije Premier Sotheby’s International Realty, ukazuje na to da kupcima proces mogu da olakšaju dostupnost stručne pomoći i transparentnija pravila.

Međutim, jedan deo navoda iz originalnog teksta zahteva važnu ispravku. Kupovina nekretnine u Portugalu više ne predstavlja osnov za dobijanje takozvane "zlatne vize". Ta mogućnost ukinuta je 2023. godine, dok program boravka za investitore i dalje postoji kroz druge vrste ulaganja koje ne podrazumevaju kupovinu nekretnina.

To znači da strani državljani i dalje mogu da kupuju stanove i kuće, ali vlasništvo nad nekretninom samo po sebi ne daje pravo na trajni boravak u zemlji.

Belize - stranci mogu da steknu puno vlasništvo

Belize je još jedna zemlja u kojoj strani kupci, prema tekstu, mogu da steknu puno vlasništvo nad nekretninama.

Jedna od prednosti koju autorka izdvaja jeste pravni sistem zasnovan na britanskom modelu, što može da olakša razumevanje ugovora i pravnih procedura kupcima koji dolaze iz zemalja sa sličnom pravnom tradicijom.

U tekstu se navodi i da Belize nema porez na kapitalnu dobit, dok su porezi na imovinu relativno niski. Ipak, konkretni poreski troškovi i obaveze zavise od vrste imovine i okolnosti kupovine, pa je pre ulaganja neophodno proveriti važeće propise.

Zemlja je poznata po tropskim šumama, obali i drugom najvećem koralnom grebenu na svetu.

Španija - stranci mogu da kupuju nekretnine, ali im je potreban poreski broj

Španija je i dalje otvorena za strane kupce, a prema tekstu, ne postoje opšta ograničenja koja bi američkim državljanima zabranila da kupuju nekretnine kao nerezidenti.

Ipak, za završetak kupovine potrebno je pribaviti identifikacioni broj za strance, poznat kao NIE, koji je važan i za poreske obaveze.

Španija je 2025. godine ukinula program investitorskih viza, ali to nije promenilo mogućnost stranaca da kupuju stanove, kuće ili drugu imovinu. Kao i u drugim državama, vlasništvo nad nekretninom ne znači automatski i pravo na stalni boravak.

Autorka ističe i dostupnost internet-platformi za pretragu nekretnina, što može da olakša početno istraživanje tržišta čak i onima koji nisu u mogućnosti da odmah otputuju u Španiju.

Kupovina nekretnine u inostranstvu ne znači automatski i pravo na boravak

Iako navedene zemlje imaju relativno otvorena tržišta nekretnina za strane kupce, važno je razlikovati mogućnost kupovine od prava na život i rad u određenoj državi.

Strani državljanin može da postane vlasnik stana ili kuće, a da i dalje nema pravo da u toj zemlji boravi duže od perioda koji mu dozvoljavaju vizni i imigracioni propisi. Takođe, kupovina može da podrazumeva poreske obaveze, troškove notara, prevoda, pravnih provera i održavanja nekretnine.

Zbog toga se pre donošenja odluke ne proverava samo da li stranac može da kupi nekretninu, već i kakva su pravila za državljane konkretne zemlje, kako se prenosi novac, koji porezi se plaćaju i da li postoje ograničenja u vezi sa zemljištem ili lokacijom.

(BizPortal)