SLAVNI dirigent i violinista Andre Rieu i njegov Johan Štraus orkestar ponovo su bili gosti Beograda i, kao što se očekivali, opet napravili spektakl u rasprodatoj Beogradskoj areni, koji je trajao skoro 3 sata.

Foto: Stefan Vukašinović

Sve je bilo onako kako je trebalo da bude. Kao i uvek, maestro je sa svojim orkestrom prošao duž Arene praćen muzikom tačno u 19:30, a potom su se svi smestili na svoja mesta, na sceni.

Svi se bacili na posao, zasvirali i odmah animirali publiku.

Foto: Stefan Vukašinović

"Dobro veče", rekao je na čistom srpsko maestro Rieu i objasnio je da je to jedino što je naučio od srpskog jezika.

Držao je Andre inspirativne govore, pričao o svom Johan Štraus orkestru, o svom gradu odakle dolazi, holandskom Mastrihtu, a naveo je da su njegovi muzičari i pevači različitih nacija. Od Australije, Holandije, Belgije i drugih, pa do Srbije. Sve što je pričao, prevodila je poznata voditeljka i novinarka Maja Nikolić.

Foto: Stefan Vukašinović

Radio je Rieu sa svojim orkestrom ono što radi najbolje, a to je da svira. Podario je beogradskoj publici brojne poznate kompozicije, koja je zdušno uživala.

Bilo je tu svega: Od kompozicija na "Na lepom plavom Dunavu", "Radecki marša", pa do onih koji nisu iz klasičnog sveta, kao što su "Tutti, Frutti", "Delilah" Toma Džonsa, "Marina" Roka Granate i mnoge druge.

Smenjivali su se na sceni vokalni solisti, muzičari i pokazali prvoklasno umeće. Svi su bili dobro raspoloženi i napravljen je još jedan spektakl koji će se pamtiti.

Rieu je tokom govora naveo da je muzika najlepša stvar na svetu i naveo da je u budućnosti moguć ponovni susret sa beogradskom publikom.

Nema šta, sve je bilo na svetskom nivou.

(Telegraf)

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