TRIDESETJEDNOGODIŠNjI Ajlen i njen partner Heronimo ostvarili su životni san kada su napustili užurbani Buenos Ajres i preselili se u planine argentinske pokrajine Kordoba, gde su sopstvenim rukama izgradili održivu kuću od 56 kvadratnih metara.

Foto: Printskrin Jutjub

Idealno zemljište pronašli su u mestu Los Orniljos, okruženom netaknutom vegetacijom, sa željom da stvore dom u kojem će živeti u neposrednom dodiru sa prirodom. Kuću su najvećim delom izgradili sami, u pojedinim fazama pomagali su im prijatelji, ali su većinu radova, od konstrukcije do završnih detalja, obavili sopstvenim rukama.

Za izgradnju zidova koristili su tradicionalnu tehniku kinča (quincha), koja kombinuje drvo i slamu i obezbeđuje odličnu toplotnu izolaciju. Pošto su zime u tom planinskom području veoma hladne, posebno im je bilo važno da naprave kuću koja zadržava toplotu i zahteva minimalnu potrošnju energije za grejanje.

Ispod poda postavili 5.000 boca kao izolator

Zanimljivo rešenje nalazi se ispod samog poda, gde su postavili više od 5.000 staklenih boca, stvarajući vazdušni sloj koji služi kao prirodni izolator. Ugradili su i prozore sa dvostrukim staklom, uredili zeleni krov prekriven vegetacijom i postavili solarni bojler.

Unutrašnjost njihovog doma uređena je jednostavno i toplo, a mnogi predmeti imaju posebnu sentimentalnu vrednost. Pojedini noćni ormarići pripadali su Ajleninoj baki, dok su ostatak nameštaja, rasvetu i materijale uglavnom dobili na poklon, a zatim ih obnovili i prilagodili novom prostoru.

Zanimljivo je i to da kuću nisu gradili prema unapred izrađenom arhitektonskom planu. Njen izgled razvijao se postepeno, uz pomoć skica, posmatranja zemljišta i iskustva stečenog na ranijim gradilištima.

Beg iz prestonice i sopstveni voćnjak

Ajlen je odrasla u južnim predgrađima Buenos Ajresa, dok je Heronimo odrastao u samoj argentinskoj prestonici. Vremenom su oboje shvatili da žele drugačiji način života, daleko od gradske gužve i svakodnevnog stresa. U Los Orniljos prvi put su stigli pre četiri i po godine kako bi prijateljima pomogli u malterisanju kuće, a priroda ih je toliko oduševila da su odlučili da upravo tamo započnu sopstveni projekat.

Zajedno su gotovo šest godina, a od avgusta žive u kući koju su sami podigli. Društvo im trenutno prave dve mačke, dok se u budućnosti nadaju da će izgraditi još sličnih domova i svoje znanje o prirodnoj gradnji preneti drugima.

Na svom imanju uredili su i prostor za kompostiranje, u kojem od organskog kuhinjskog otpada i ostataka biljaka stvaraju plodno tlo, a pokrenuli su i sopstveni voćnjak u kojem rastu jabuke, trešnje, breskve, grejpfrut, mandarine i avokado.

(Blic)

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