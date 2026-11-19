KOMPANIJA dm drogerie markt završila je poslovnu 2025/2026. godinu sa ostvarenim prometom od 57,4 milijarde dinara i 15,15% više kupovina nego prethodne godine.

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Ukupne investicije iznosile su 1,41 milijardu dinara. Otvorene su dve nove prodavnice, a modernizovano je 12 postojećih prodavnica, tako da maloprodajna mreža sada obuhvata 135 objekata u 40 gradova širom Srbije.

Na nivou dm Grupe, koja posluje u 14 zemalja i broji više od 100.000 zaposlenih, ostvaren je promet od 20,98 milijardi evra.

I u složenim tržišnim uslovima dm drogerie markt nastavlja da jača svoju poziciju. Dok je opšta inflacija iznosila 2,81%, rast cena u dm-u bio je svega 0,34%, čime je dm zadržao gotovo nepromenjene cene, znatno ispod opšteg inflatornog trenda u PG 2025/26*. Ovu stabilnost potvrđuje i činjenica da cene za preko 14.000 proizvoda na dm policama u proseku nisu uvećavane više od 13 meseci, što je kupcima pružilo sigurnost dugoročno povoljne kupovine.

Foto: Promo

– Razvoj gradimo na poverenju i dugoročnim ulaganjima u zaposlene, inovacije i odgovorno korišćenje resursa. Rezultate pretvaramo u konkretnu vrednost za kupce, zaposlene i zajednicu – poručili su članovi uprave dm drogerie markt Srbija i Severna Makedonija.

U fokusu unapređenje kupovine i digitalnih usluga

Razvoj prodajne mreže pratio je nastavak modernizacije prodajnog koncepta i unapređenja korisničkog iskustva. Novi koncepti dm dekoteka dodatno unapređuju segment dekorativne kozmetike, dok koncept dm uvek povoljno ostaje važan deo cenovne strategije kompanije, zasnovane na dugoročno povoljnim cenama.

Aplikacija Moj dm kupcima čini dostupnim dodatne pogodnosti, a asortiman je proširen novitetima dm marki Balea, Mivolis, dmBio, Denkmit i babylove i drugih. Među digitalnim inovacijama izdvajaju se online poručivanje dm poklon-kartica za pravna lica i uvođenje jezičkog prevodioca zasnovanog na veštačkoj inteligenciji, kojim dm dodatno unapređuje iskustvo kupovine i omogućava razgovor sa kupcima na više od 30 jezika, a u internim procesima uz upotrebu Microsoft Copilota.

Pokrenuta je i prodaja pravnim licima za njihove sopstvene poslovne potrebe, dok su dodatno intenzivirane aktivnosti na unapređenju sajber bezbednosti i zaštite podataka.

Zaposleni i priznanja

dm u Srbiji zapošljava više od 2.400 ljudi. Početkom 2026. godine bruto plate zaposlenih povećane su u proseku za 10%. Pored redovnih 12 mesečnih plata, zaposleni ostvaruju i 13. i 14. platu u vidu regresa i božićnice. dm kontinuirano ulaže u profesionalni razvoj, unapređenje uslova rada i negovanje kulture otvorenog dijaloga. Maja Petrović Kolaković, rukovodilac Ljudskih resursa i prokuristkinja, imenovana je za novu članicu uprave.

U istraživanju Top 100 Employer Brands Srbija 2025/2026. dm je osvojio dva prva mesta – na listi Top 100 najboljih brendova poslodavaca u Srbiji i u kategoriji Kozmetika i nega. U istraživanju Talent X dm je dobio specijalno priznanje "Top of Mind" i zauzeo drugo mesto na listi najpoželjnijih poslodavaca.

Rekordnih 70 miliona dinara za podršku zajednici

Za donacije i aktivnosti od društvenog značaja dm je izdvojio 70,52 miliona dinara. Na konkurs inicijative „Budućnost koja inspiriše“ stiglo je više od 250 prijava, a za podršku je izabrano 32 projekta sa više od 31 milion dinara. Kroz Giving Friday Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije donirano je 7,4 miliona dinara. Podrška je pružena i organizacijama NURDOR i Banci hrane Vojvodine.

Briga o zdravlju kao opštedruštveni zadatak

Realizovan je dm YouTube serijal o hormonalnom i mentalnom zdravlju, snu, ishrani i prevenciji. Inicijativa Back to Yourself okupila je više od 600 učesnica na tri događaja. Održana su besplatna dermatološka savetovanja na Adi Ciganliji, kampanja Movember posvećena muškom zdravlju i Find Your Beauty, najveći događaj koji je spojio lepotu i zdravlje.

Efikasnije korišćenje energije i resursa

Oprema za praćenje potrošnje energije i vode uvedena je u 11 prodavnica. Solarni paneli na objektima u Šidu i Zrenjaninu obezbedili su oko 40% njihove potrošnje struje. Sertifikat ISO 50001 produžen je do novembra 2028. godine.

Kompanija dm nastavlja da razvija poslovanje u kojem se uspeh meri i izvan bilansa.

* Podaci se odnose na period od oktobra 2025. do septembra 2026.