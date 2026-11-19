ENERGETSKA kriza izazvana ratom na Bliskom istoku mogla bi da promeni svetsko tržište nafte, jer bi globalna potražnja za ovim energentom do 2035. godine mogla da bude manja za 4,4 miliona barela dnevno, dok bi električni automobili mogli da zamene više od 11 miliona barela dnevne potrošnje, pokazuje novi izveštaj Međunarodne agencije za energetiku (IEA).

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U izveštaju „Svetski energetski izgledi 2026“ (World Energy Outlook 2026) navodi se da je sukob na Bliskom istoku izazvao najveći poremećaj u istoriji globalne trgovine naftom i gasom. Posebno je pogođen pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih energetskih ruta na svetu, kojom je pre sukoba prolazilo oko 20 miliona barela nafte dnevno.

Prema procenama IEA, kriza je već dovela do kumulativnog gubitka od 2,8 milijardi barela nafte i 60 milijardi kubnih metara prirodnog gasa iz Persijskog zaliva.

Izvršni direktor IEA Fatih Birol upozorio je da se svetsko energetsko tržište nakon ove krize neće jednostavno vratiti na stanje koje je postojalo pre sukoba. Agencija zato razmatra mogućnost da države dugoročno promene energetsku politiku i smanje zavisnost od uvoza fosilnih goriva.

Nafta bi mogla da izgubi milione barela dnevne potražnje

Jedan od najvažnijih delova izveštaja jeste novi scenario pod nazivom „Slučaj dodatnog odgovora“ (Additional Response Case – ARC), koji analizira šta bi se dogodilo ukoliko vlade i tržišta odgovore na dugotrajne probleme u snabdevanju ubrzanom elektrifikacijom, štednjom energije i diversifikacijom izvora snabdevanja.

Prema tom scenariju, globalna potražnja za naftom 2035. godine bila bi za 4,4 miliona barela dnevno manja nego u scenariju koji se zasniva na postojećim i najavljenim energetskim politikama.

IEA procenjuje da bi potražnja za naftom u ovom slučaju iznosila oko 97 miliona barela dnevno 2035. godine, dok bi u osnovnom scenariju premašila 101 milion barela dnevno.

Do 2050. godine potražnja bi, prema ARC scenariju, mogla da se spusti na oko 85 miliona barela dnevno.

To ne znači da će potrošnja nafte sigurno toliko opasti, već da bi takav rezultat mogao da bude ostvaren ako države sprovedu dodatne mere koje razmatraju kao odgovor na energetsku krizu.

(Bizportal)