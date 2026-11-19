Poznat termin žreba Kupa Srbije: Evo kada Zvezda i Partizan dobijaju rivale!
Crveno-beli jure sedmi uzastopni trofej i odbranu pehara u najmasovnijem takmičenju.
Žreb za osminu finala fudbalskog Kupa Srbije održaće se 24. novembra od 14 časova u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije (FSS) u Staroj Pazovi, saopštio je danas FSS.
Kako se navodi, klubovi su podeljeni u dve grupe, a u prvoj se nalaze imena klubova koji su koji su se u sezoni 2025/2026 najbolje plasirali na tabeli Superlige, odnosno Prve lige, s tim što se prilikom utvrđivanja poretka na tabelama počinje od klubova Superlige.
U prvoj grupi nalaze se: Crvena zvezda, Partizan, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnik iz Surdulice, Čukarički, niški Radnički i TSC iz Bačke Topole.
Dalje, drugu grupu čine: Javor Ivanjica, Zemun, šabačka Mačva, Grafičar, Tekstilac iz Odžaka, Teleoptik, Sloven iz Rume i FAP iz Priboja.
Fudbaleri Crvene zvezde brane trofej, a imaju šest uzastopnih pehara u Kupu Srbije.
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