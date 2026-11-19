Crveno-beli jure sedmi uzastopni trofej i odbranu pehara u najmasovnijem takmičenju.

Foto: R.Z./ATAImages

Žreb za osminu finala fudbalskog Kupa Srbije održaće se 24. novembra od 14 časova u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije (FSS) u Staroj Pazovi, saopštio je danas FSS.

Kako se navodi, klubovi su podeljeni u dve grupe, a u prvoj se nalaze imena klubova koji su koji su se u sezoni 2025/2026 najbolje plasirali na tabeli Superlige, odnosno Prve lige, s tim što se prilikom utvrđivanja poretka na tabelama počinje od klubova Superlige.

U prvoj grupi nalaze se: Crvena zvezda, Partizan, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnik iz Surdulice, Čukarički, niški Radnički i TSC iz Bačke Topole.

Foto: FK Crvena zvezda/Facebook

Dalje, drugu grupu čine: Javor Ivanjica, Zemun, šabačka Mačva, Grafičar, Tekstilac iz Odžaka, Teleoptik, Sloven iz Rume i FAP iz Priboja.

Fudbaleri Crvene zvezde brane trofej, a imaju šest uzastopnih pehara u Kupu Srbije.

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