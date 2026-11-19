Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Dejan Tomašević organizovao je prijem za osvajače medalja sa Olimpijskih igara mladih u Dakaru Emu Zećirović i Alekseja Kalanja, kao i njihove trenere i predstavnike nacionalnih sportskih saveza.

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Kako je se navodi u saopštenju, osvajač medalje Vukan Rađenović nije bio u mogućnosti da prisustvuje prijemu, ali je bio prisutan njegov trener. Tokom susreta, predsednik Tomašević je čestitao mladim olimpijcima na ostvarenim rezultatima i uspešnom predstavljanju Srbije na ovom značajnom međunarodnom takmičenju.

- U srdačnoj atmosferi razgovaralo se o utiscima iz Dakara, takmičarskim iskustvima, kao i o planovima i izazovima koji mlade sportiste očekuju u nastavku karijere. Istaknut je i značaj podrške trenera i nacionalnih sportskih saveza, čiji su rad i posvećenost neizostavan deo postignutih uspeha. Medalje osvojene u Dakaru predstavljaju značajan rezultat za srpski sport i potvrdu potencijala nove generacije sportista - saopštio je OKS.

Ističe se da će OKS nastaviti da podržava razvoj mladih talenata, sa ciljem da im omogući što bolje uslove za dalji napredak i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata.