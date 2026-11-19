Marta Kos čestitala Čupiću izbor za predsednika Skupštine Srbije
EVROPSKA komesarka za proširenje Marta Kos čestitala je danas Aleksandru Čupiću izbor za predsednika Skupštine Srbije, ističući da novoformirani parlament ima ključnu ulogu u sprovođenju "snažnog mandata" koji su mu građani Srbije dali.
- Čestitam, dragi Aleksandre Čupiću, na izboru za predsednika Skupštine. Radujemo se saradnji sa vama i Skupštinom Srbije na jačanju vladavine prava, slobode medija i demokratskih institucija - napisala je Kos na platformi Iks.
Poslanici Skupštine Srbije izabrali su ranije danas za predsednika parlamenta Aleksandra Čupića, koga je predložila poslanička grupa Studentska lista.
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