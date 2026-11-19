EVROPSKA komesarka za proširenje Marta Kos čestitala je danas Aleksandru Čupiću izbor za predsednika Skupštine Srbije, ističući da novoformirani parlament ima ključnu ulogu u sprovođenju "snažnog mandata" koji su mu građani Srbije dali.

FOTO TANJUG/ Vlada Crne Gore/ Đorđe Cmiljanić/ bg

- Čestitam, dragi Aleksandre Čupiću, na izboru za predsednika Skupštine. Radujemo se saradnji sa vama i Skupštinom Srbije na jačanju vladavine prava, slobode medija i demokratskih institucija - napisala je Kos na platformi Iks.

Serbia’s newly constituted Parliament has a central role in delivering on the strong mandate given by Serbian citizens. Congratulations, dear Aleksandar Čupić, on your election as Speaker of Parliament. We look forward to working with you and the Parliament of Serbia to strengthen the rule of law, media freedom and democratic institutions. — Marta Kos (@MartaKosEU) November 19, 2026

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su ranije danas za predsednika parlamenta Aleksandra Čupića, koga je predložila poslanička grupa Studentska lista.