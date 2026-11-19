ŠTAB za vanredne situacije Novog Sada doneo je zaključak kojim se svim javnim i javno-komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad Novi Sad, kao i drugim nadležnim službama, nalaže da preduzmu sve neophodne preventivne mere, obezbede pripravnost zaposlenih i mehanizacije i budu spremni za pravovremeno reagovanje i otklanjanje eventualnih posledica najavljenog nevremena.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Kako se navodi u saopštenju, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, u svojstvu komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije, sazvao je danas hitnu, petu vanrednu sednicu Štaba, povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Srbije na olujne i orkanske udare zapadnog i severozapadnog vetra, koji se tokom večeri očekuju na području Vojvodine, uključujući i Novi Sad.

Grad Novi Sad podseća da se prema upozorenju RHMZ-a, očekuju udari vetra brzine od 80 do 110 kilometara na čas, zbog čega je neophodan dodatni oprez.

Naglašava se i da se sve nadležne gradske službe nalaze u stanju pripravnosti, a Grad Novi Sad je u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom za vanredne situacije u Novom Sadu, Vatrogasno-spasilačkom brigadom i drugim nadležnim institucijama.

-Apelujemo na sugrađane da, ukoliko nije neophodno, izbegavaju izlaske i putovanja tokom trajanja najavljenog nevremena. Potrebno je obezbediti predmete na terasama, balkonima i u dvorištima, ne parkirati vozila ispod drveća, građevinskih konstrukcija i reklamnih panoa, kao i izbegavati njihovu neposrednu blizinu zbog opasnosti od pada grana, stabala i drugih predmeta usled snažnih udara vetra, ističe se u saopštenju.

Građani su pozvani i da prate zvanična upozorenja i preporuke nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno, vodeći računa o sopstvenoj bezbednosti i bezbednosti drugih i ističe da će

Gradski štab za vanredne situacije nastaviti da prati razvoj vremenske situacije i koordiniše aktivnosti svih nadležnih službi.

(Tanjug)

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