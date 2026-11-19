NA gotovo svakoj flašici kupovne vode nalazi se odštampan datum do kojeg bi proizvod trebalo upotrebiti. To mnoge zbunjuje, jer je poznato da se voda sama po sebi ne kvari na isti način kao mleko, meso ili drugi prehrambeni proizvodi. Zašto onda flaširana voda ima rok trajanja i da li je opasno piti je nakon datuma navedenog na ambalaži?

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Odgovor je nešto složeniji nego što se na prvi pogled čini. Datum na flašici ne odnosi se samo na samu vodu, već i na očuvanje njenog kvaliteta i svojstava tokom skladištenja.

Zašto flaširana voda ima rok trajanja?

Rok trajanja označen na ambalaži predstavlja period tokom kojeg proizvođač garantuje da će proizvod, ako se čuva pod propisanim uslovima, zadržati svoja karakteristična svojstva.

Kod flaširane vode važnu ulogu ima i ambalaža. Plastične flaše nisu potpuno nepropusne za sve spoljne uticaje, a tokom dužeg skladištenja mogu se promeniti ukus i miris vode. Kod gazirane vode vremenom može da dođe i do gubitka ugljen-dioksida, zbog čega napitak gubi deo svoje karakteristične svežine.

Zbog toga datum na flašici ne znači nužno da će voda tog dana postati nebezbedna za piće.

Da li je opasno piti vodu nakon isteka roka?

Ne mora da znači, ali to ne znači da datum treba zanemariti.

Nemački Savezni institut za procenu rizika (BfR) navodi da pravilno zatvorena flaširana voda, koja se čuva u odgovarajućim uslovima, može dugo da zadrži svoj kvalitet. Ipak, tokom skladištenja treba obratiti pažnju na stanje ambalaže.

Ukoliko je flašica oštećena, čep nije dobro zatvoren, voda je promenila boju ili ima neuobičajen miris, ne treba je piti.

Poseban oprez potreban je ako je flašica dugo stajala na direktnom suncu ili na visokim temperaturama. Takvi uslovi mogu negativno uticati na kvalitet vode i ambalaže.

Zato nije preporučljivo zaključiti da je svaka voda bezbedna samo zato što je flaširana.

Zašto nije dobro ostavljati flašice u automobilu?

Plastične flašice sa vodom često ostaju u automobilima, naročito tokom leta. Međutim, unutrašnjost vozila može da dostigne veoma visoke temperature, posebno kada je automobil parkiran na suncu.

Zbog toga se flaširana voda preporučuje čuvati na hladnom, suvom i čistom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote.

Takođe, flašice ne bi trebalo držati pored goriva, sredstava za čišćenje, rastvarača i drugih hemikalija čiji mirisi ili isparenja mogu uticati na ambalažu i kvalitet proizvoda.

Šta se menja kada jednom otvorite flašicu?

Otvaranjem flašice voda dolazi u kontakt sa spoljašnjom sredinom, a dodatni rizik predstavlja direktno pijenje iz boce.

Na taj način bakterije iz usta mogu dospeti u vodu i početi da se razmnožavaju, naročito ako flašica ostane na sobnoj temperaturi.

Nemački BfR preporučuje da se otvorena flašica zatvori i čuva u frižideru. Vodu je najbolje potrošiti što pre, a posebno treba izbegavati ostavljanje otvorene flašice danima na sobnoj temperaturi.

(BizPortal)