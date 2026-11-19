U NIKŠIĆKOM naselju Straševina u četvrtak je oko 14:00 časova ubijen Darko Vicković (46) u pucnjavi koja se dogodila ranije danas, saopšteno je iz Uprave policije. Njega je usmrtila za sada nepoznata osoba.

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Vicković je, kako navode, bio član "škaljarskog klana".

Direktor Opšte bolnice Nikšić Zoran Mrkić je kazao za portal RTNK da je Vicković u nikšićku bolnicu dovezen bez znakova života i da je preminuo u toku pokušaja reanimacije.

- Pokušana je reanimacija, ali bez uspeha. Na prijemu je nastupio smrtni ishod - rekao je Mrkić.

Iz Uprave policije je saopšteno da počinilac za sada nije poznat. Kako su naveli, o događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić, uz podršku službenika Sektora za borbu protiv kriminala i u koordinaciji i po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, preduzimaju uviđajne i druge policijsko-tužilačke mere i radnje u cilju rasvetljavanja događaja, identifikacije i hvatanja počinioca, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena - piše u saopštenju UP.