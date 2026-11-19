Ubijen Škaljarac Darko Vicković
U NIKŠIĆKOM naselju Straševina u četvrtak je oko 14:00 časova ubijen Darko Vicković (46) u pucnjavi koja se dogodila ranije danas, saopšteno je iz Uprave policije. Njega je usmrtila za sada nepoznata osoba.
Vicković je, kako navode, bio član "škaljarskog klana".
Direktor Opšte bolnice Nikšić Zoran Mrkić je kazao za portal RTNK da je Vicković u nikšićku bolnicu dovezen bez znakova života i da je preminuo u toku pokušaja reanimacije.
- Pokušana je reanimacija, ali bez uspeha. Na prijemu je nastupio smrtni ishod - rekao je Mrkić.
Iz Uprave policije je saopšteno da počinilac za sada nije poznat. Kako su naveli, o događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
- Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić, uz podršku službenika Sektora za borbu protiv kriminala i u koordinaciji i po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, preduzimaju uviđajne i druge policijsko-tužilačke mere i radnje u cilju rasvetljavanja događaja, identifikacije i hvatanja počinioca, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena - piše u saopštenju UP.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)