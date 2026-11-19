POVEĆANjE penzija od 7,5 odsto donosi dodatnih 5.250 dinara mesečno penzionerima koji sada primaju 70.000 dinara, pa će njihova penzija od decembra 2026. iznositi 75.250 dinara, a prvi uvećani iznos očekuje se u januaru 2027. godine.

Foto: AI generated/Gemini

Penzioneri u Srbiji koji trenutno primaju 70.000 dinara mesečno nakon najavljenog povećanja od 7,5 odsto dobiće još 5.250 dinara, pa će njihova nova penzija iznositi 75.250 dinara. Usklađivanje važi od decembra 2026. godine, a prvi uvećani iznosi stižu sa isplatom decembarskih penzija, koja se očekuje u januaru 2027. godine, piše Blic.

Odluka o povećanju penzija za 7,5 odsto potvrđena je rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, objavljenim u „Službenom glasniku“. Povećanje ne obuhvata samo penzije, već i pojedine druge novčane naknade.

Koliko će iznositi povećanje penzije od 70.000 dinara?

Računica je jednostavna: povećanje od 7,5 odsto znači da se na svakih 1.000 dinara postojeće penzije dodaje još 75 dinara.

Za penzionere koji sada primaju 70.000 dinara to znači:

Sadašnja penzija: 70.000 dinara

Povećanje od 7,5 odsto: 5.250 dinara

Nova mesečna penzija: 75.250 dinara

Dodatni novac za 12 meseci: 63.000 dinara

Drugim rečima, penzioner sa penzijom od 70.000 dinara tokom cele godine primaće ukupno 63.000 dinara više nego po dosadašnjem iznosu, pod uslovom da se iznos u međuvremenu ne menja.

Kada stiže prva uvećana penzija?

Prema rešenju objavljenom u „Službenom glasniku“, povećanje se primenjuje počev od penzije za decembar 2026. godine.

To znači da će penzioneri prvi uvećani iznos dobiti prilikom isplate decembarske penzije, koja se očekuje početkom januara 2027. godine. Tačan datum isplate zavisi od redovnog rasporeda Fonda PIO za različite kategorije korisnika.

Za ovo povećanje penzioneri ne treba da podnose poseban zahtev, jer se redovno usklađivanje obračunava automatski.

Ne povećavaju se samo penzije: Veće i druge naknade

Odlukom Fonda PIO predviđeno je da se za isti procenat, odnosno 7,5 odsto, usklade i drugi iznosi.

Povećanje obuhvata:

Najniži iznos penzije.

Vrednost opšteg boda koji se koristi za obračun penzija.

Novčanu naknadu za telesno oštećenje.

Naknadu za pomoć i negu drugog lica.

Naknadu pogrebnih troškova.

Naknade po osnovu invalidnosti.

Usklađivanje vrednosti opšteg boda značajno je i za buduće penzionere, jer se ovaj iznos koristi prilikom obračuna penzije.

Povećanje od 7,5 odsto tako će obuhvatiti širi krug korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a ne samo one koji već primaju redovnu starosnu penziju.

Novi iznosi primenjivaće se od decembra 2026. godine, u skladu sa rešenjem Republičkog fonda PIO.

(BizPortal)