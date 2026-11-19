UŠTEDA goriva zavisi od nekoliko važnih faktora, a pravilan pritisak u gumama, ekonomična vožnja, uklanjanje nepotrebnog tereta i redovno održavanje automobila mogu značajno da smanje potrošnju i troškove vozača.

Foto: Alvaro González / Alamy / Profimedia

Cene goriva predstavljaju značajan trošak za gotovo svakog vozača, pa ne čudi što mnogi pokušavaju da pronađu način da smanje potrošnju. Ipak, veliki broj vozača svakodnevno pravi greške koje direktno utiču na to koliko goriva automobil troši. Neke od njih deluju bezazleno, ali mogu značajno da povećaju troškove na duže staze.

Dobra vest je da za manju potrošnju nije neophodno kupovati novi automobil niti ulagati u skupe uređaje. Nekoliko jednostavnih promena u načinu vožnje, redovna kontrola pritiska u gumama i malo više pažnje prilikom održavanja vozila mogu da naprave razliku.

Pritisak u gumama je detalj koji mnogi vozači zanemaruju

Jedna od najčešćih grešaka jeste vožnja sa nedovoljno napumpanim gumama. Iako mnogi vozači proveravaju pritisak tek kada primete da je guma vidno ispumpana, ovu kontrolu trebalo bi obavljati redovno.

Kada je pritisak u pneumaticima niži od preporučenog, povećava se otpor kotrljanja. To znači da motor mora da uloži više energije kako bi pokrenuo i održavao kretanje automobila, što može dovesti do veće potrošnje goriva.

Osim toga, nepravilno napumpane gume brže se i neravnomernije troše, a mogu negativno da utiču i na stabilnost i upravljivost vozila.

Zbog toga je važno proveravati pritisak dok su gume hladne i pridržavati se vrednosti koje je propisao proizvođač automobila. Te informacije najčešće se nalaze na nalepnici na okviru vozačevih vrata, poklopcu rezervoara ili u uputstvu za upotrebu.

Naglo ubrzavanje i kočenje povećavaju potrošnju

Na potrošnju goriva ne utiče samo stanje automobila već i način na koji ga vozimo.

Često naglo ubrzavanje, kasno kočenje i stalne promene brzine zahtevaju više energije nego ravnomerna vožnja. Posebno u gradskoj gužvi, agresivan stil vožnje može nepotrebno da poveća potrošnju.

Mnogo je bolje ubrzavati postepeno, održavati bezbedno odstojanje i unapred predviđati situacije u saobraćaju. Tako se smanjuje potreba za čestim kočenjem i ponovnim ubrzavanjem.

Kada uslovi na putu to dozvoljavaju, korisno je održavati što ravnomerniju brzinu. Tempomat može da pomogne na dužim i ravnim deonicama, ali ga ne treba koristiti u situacijama kada je potrebno često menjati brzinu ili prilagođavati vožnju uslovima na putu.

Nepotreban teret u automobilu povećava troškove

Mnogi vozači u prtljažniku tokom cele godine drže stvari koje im zapravo nisu potrebne. Sportska oprema, alat, stari delovi, kutije i drugi predmeti mogu da predstavljaju dodatnu težinu koju automobil svakodnevno prevozi.

Što je vozilo teže, potrebno je više energije za njegovo pokretanje i ubrzavanje. Zbog toga nepotreban teret može da doprinese većoj potrošnji goriva, naročito tokom gradske vožnje sa čestim zaustavljanjima i kretanjima.

Dodatni problem predstavljaju krovni nosači i kutije za prtljag. Čak i kada su prazni, oni povećavaju otpor vazduha, posebno pri većim brzinama.

Ako ih ne koristite, najbolje je da ih uklonite. Jednostavno raščišćavanje prtljažnika i uklanjanje nepotrebne opreme mogu biti mali, ali korisni koraci ka ekonomičnijoj vožnji.

Redovno održavanje automobila ne treba odlagati

Automobil koji se ne održava pravilno može da troši više goriva nego što je potrebno. Zaprljan filter vazduha, neispravni senzori, problemi sa sistemom ubrizgavanja ili neodgovarajuće motorno ulje mogu uticati na efikasnost rada motora.

Zbog toga je važno poštovati servisne intervale i koristiti ulje i filtere koje preporučuje proizvođač.

Posebnu pažnju treba obratiti na lampice upozorenja na instrument-tabli. Ako se pojavi signal koji ukazuje na problem sa motorom ili sistemom za upravljanje radom motora, ne treba ga ignorisati. Pravovremena dijagnostika može sprečiti veće kvarove i nepotrebne troškove.

Redovno održavanje nije važno samo zbog potrošnje. Ono doprinosi bezbednosti, pouzdanosti i dužem veku trajanja automobila.

Kako još možete da smanjite potrošnju goriva?

Pored navedenih navika, postoji još nekoliko jednostavnih načina da vožnja bude ekonomičnija:

Izbegavajte nepotrebno zagrevanje motora u mestu. Kod većine savremenih automobila bolje je krenuti nakon kratkog vremena, uz umerenu vožnju dok motor ne dostigne radnu temperaturu.

Planirajte putovanje kako biste izbegli nepotrebne kilometre i zastoje.

Koristite klima-uređaj razumno, u skladu sa spoljašnjom temperaturom i uslovima vožnje.

Menjajte brzine u skladu sa preporukama proizvođača i ne vozite u preniskom ili previsokom stepenu prenosa.

Ne zanemarujte redovne servise i kontrolu tehničke ispravnosti.

Važno je imati na umu da potrošnja zavisi i od vrste motora, starosti automobila, opterećenja, vremenskih uslova, saobraćaja i konfiguracije puta. Zbog toga iste navike neće doneti identične rezultate svakom vozaču.

Male promene mogu da donesu primetnu uštedu

Smanjenje potrošnje goriva ne mora da podrazumeva velike promene niti dodatna ulaganja. Redovna provera pritiska u gumama, mirniji stil vožnje, uklanjanje nepotrebnog tereta i pravilno održavanje automobila predstavljaju jednostavne korake koji mogu da pomognu da se gorivo troši racionalnije.

Vozači često traže skupe načine da smanje potrošnju, a pritom zanemaruju osnovne stvari. Upravo zato je važno obratiti pažnju na svakodnevne navike, jer se ušteda najčešće krije u detaljima koje je lako promeniti.

(BizPortal)