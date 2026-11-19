Odgovorno igranje predstavlja jedan od ključnih principa poslovanja kompanije MaxBet, ali i važan deo njene korporativne kulture i dugoročne posvećenosti zaštiti korisnika. Kao deo Flutter Grupe, vodećih svetskih priređivača igara na sreću, MaxBet kontinuirano radi na podizanju svesti o značaju odgovornog igranja, kombinujući edukaciju, prevenciju i savremene alate koji korisnicima omogućavaju veću kontrolu nad sopstvenim aktivnostima.

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Polazeći od uverenja da se sigurnije okruženje za igru gradi kroz znanje, informisanost i pravovremeno prepoznavanje potencijalnih rizika, MaxBet posebnu pažnju posvećuje edukaciji zaposlenih. Kroz globalnu strategiju Play Well, kompanija nastoji da principe odgovornog igranja približi svim zaposlenima i podstakne njihovu primenu u svakodnevnom radu.

U okviru Evropske nedelje odgovornog igranja, MaxBet organizuje niz edukativnih i interaktivnih aktivnosti, uključujući panele posvećene odgovornom igranju, kvizove znanja, edukativne video-materijale i informativne sadržaje na internim komunikacionim kanalima. Cilj ovih aktivnosti je da zaposleni unaprede svoje znanje, prepoznaju potencijalne znakove rizičnog ponašanja i bolje razumeju značaj svoje uloge u zaštiti korisnika.

Pored edukacije, važan segment odgovornog igranja predstavljaju konkretni alati koje MaxBet omogućava svojim korisnicima. Među njima su postavljanje dnevnih, nedeljnih i mesečnih limita depozita, ograničavanje maksimalnih gubitaka (tzv. samoograničenje), kao i mogućnost samoisključenja. Ovi mehanizmi omogućavaju korisnicima da unapred definišu finansijske granice, ograniče svoje aktivnosti ili privremeno, odnosno trajno, onemoguće pristup igrama na sreću. Dodatnu transparentnost pružaju pregled istorije odigranih tiketa i finansijskih transakcija.

Na globalnom nivou, Flutter Grupa kroz strategiju Play Well kontinuirano ulaže u razvoj inovativnih tehnologija i unapređenje standarda odgovornog igranja. Korišćenjem napredne analitike podataka i pouzdanih indikatora za prepoznavanje potencijalno rizičnih obrazaca ponašanja, Grupa razvija mogućnosti pravovremenog reagovanja i pružanja personalizovane podrške korisnicima. Flutter je postavio i cilj da do 2030. godine 75% aktivnih online igrača koristi najmanje jedan Play Well alat, potvrđujući dugoročnu posvećenost stvaranju sigurnijeg okruženja za igru.

„Odgovorno igranje za MaxBet nije samo poslovni standard, već odgovornost koju imamo prema našim korisnicima i društvu u celini. Verujemo da su edukacija, prevencija i pravovremena podrška ključni za stvaranje sigurnijeg okruženja za igru. Kao deo Flutter Grupe, svetskog lidera u industriji igara na sreću, imamo priliku da primenjujemo globalna znanja, iskustva i najbolje prakse, ali i da kontinuirano unapređujemo sopstvene standarde. Naš cilj je da odgovorno igranje bude sastavni deo svakog segmenta našeg poslovanja, jer dugoročni uspeh gradimo na poverenju, transparentnosti i odgovornosti“, izjavio je Savo Bakmaz, CEO kompanije MaxBet.

Pripadnost Flutter Grupi omogućava MaxBet-u pristup globalnom znanju, iskustvu i najboljim praksama u oblasti odgovornog igranja, uz njihovo prilagođavanje potrebama lokalnog tržišta. Na taj način, globalni principi strategije Play Well prenose se u konkretne aktivnosti koje doprinose jačanju kulture odgovornosti, edukaciji zaposlenih i zaštiti korisnika.

Za MaxBet, odgovorno igranje predstavlja mnogo više od poštovanja regulatornih zahteva - ono je trajno opredeljenje i sastavni deo odgovornog poslovanja. Kontinuiranim ulaganjem u edukaciju, prevenciju i dostupne mehanizme zaštite, kompanija potvrđuje da sigurnije okruženje za igru počinje informisanošću, a gradi se zajedničkom odgovornošću.