Bankomati BPŠ snabdeveni trgovinom: Keš i kod trgovaca
TOKOM jučerašnjeg prepodnevnog preseka, Banka Poštanska štedionica (BPŠ) imala je raspoloživu gotovinu na 98,72 odsto bankomata. Ipak, kako je saopšteno, usled povećane potražnje, na manjem broju najopterećenijih lokacija, naročito na bankomatima izvan ekspozitura i u blizini velikih trgovinskih objekata, može doći do privremene nedostupnosti gotovine.
Nadležni su podsetili da je gotovinu moguće podići i kod trgovaca, uz kupovinu - do 5.000 dinara po transakciji.
- Plaćanjem DinaCard karticom na kasama NIS "Petrol" i "Gasprom" benzinskih stanica, kao i u IDEA i "Roda" marketima, klijenti mogu podići novac sa svog računa bez dodatne naknade. Potrebno je da pre plaćanja kasiru najave željeni iznos gotovine - kažu u BPŠ.
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