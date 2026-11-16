Ekonomija

NE OSLANJAJTE SE SAMO NA KARTICE: Finansijski stručnjaci otkrivaju zašto gotovina spasonosna tokom zime

Ana Đokić

16. 11. 2026. u 18:33

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IAKO se sve više kupovina obavlja karticama i putem telefona, gotovina i dalje ima svoje prednosti, naročito u nepredviđenim situacijama. Američki finansijski stručnjaci izdvojili su četiri razloga zbog kojih smatraju da je korisno imati nekoliko novčanica od 20 dolara pri ruci tokom zimskih meseci.

НЕ ОСЛАЊАЈТЕ СЕ САМО НА КАРТИЦЕ: Финансијски стручњаци откривају зашто готовина спасоносна током зиме

Foto: Roberts Vidzidskis / Alamy / Profimedia

Kako piše platforma ManiLajon (MoneyLion), gotovina može biti praktična prilikom davanja napojnica, u slučaju prekida električne energije, ali i kada je potrebno bolje kontrolisati svakodnevnu potrošnju.

Ovaj savet dolazi u vreme kada digitalna plaćanja postaju sve zastupljenija. Prema istraživanju banke WSFS iz 2026. godine, 73 odsto ispitanika iz odabranih područja SAD redovno koristi aplikacije za slanje novca, poput Venma (Venmo) i Keš Apa (Cash App), dok se 64 odsto oslanja na digitalne novčanike.

1. Praktične su za poklone i napojnice

Jedan od razloga zbog kojih stručnjaci izdvajaju novčanice od 20 dolara jeste njihova praktičnost prilikom davanja napojnica ili manjih poklona.

Melani Muson (Melanie Musson), finansijska stručnjakinja iz kompanije Quote.com, smatra da je ova suma pogodna za simbolično iskazivanje zahvalnosti ljudima koji pružaju usluge, naročito tokom praznične sezone.

Takva novčanica može se, na primer, dodati uz čestitku za praznike ili pokloniti nekome ko je pružio posebno dobru uslugu. Može poslužiti i kao manji poklon za rođendan ili drugu priliku.

2. Gotovina može da pomogne tokom vanrednih situacija

Drugi razlog posebno dolazi do izražaja tokom zime, kada snažne oluje i snežne padavine mogu da izazovu prekide u snabdevanju električnom energijom.

Ukoliko nestane struje, mogu prestati da rade i elektronski sistemi za plaćanje, pa kartice i digitalni novčanici neće uvek biti dostupni. Osim toga, bankomati mogu biti nedostupni zbog vremenskih uslova ili otežanog kretanja.

Patrik Viši (Patrick Vishy), edukator iz oblasti finansija, ukazuje na to da je gotovina u takvim okolnostima korisna za kupovinu hrane, goriva i drugih neophodnih stvari.

3. Mogu da pomognu u kontroli potrošnje

Treći razlog odnosi se na upravljanje budžetom. Kada se plaća karticom ili telefonom, lakše je izgubiti pregled nad manjim kupovinama, naročito tokom prazničnih gužvi i sezonskih rasprodaja.

Melani Muson smatra da unapred određena suma u gotovini može da pomogne da se čovek drži planiranog iznosa.

Na primer, ako neko odlazi na pijacu ili u kupovinu poklona sa novčanicom od 20 dolara, ima jasnu granicu koliko može da potroši. To može biti korisno i za manje, neplanirane kupovine koje se lako nagomilaju kada se plaća elektronski.

4. Lakše se koriste u svakodnevnim kupovinama

Četvrti razlog je to što su novčanice od 20 dolara praktične za svakodnevne transakcije. U poređenju sa novčanicama od 50 ili 100 dolara, trgovcima je često lakše da ih prihvate i vrate kusur.

Pojedine prodavnice mogu biti oprezne kada je reč o većim apoenima, zbog mogućnosti falsifikovanja ili nedostatka novca za kusur. Zbog toga je novčanica od 20 dolara praktičnija za manje kupovine.

Podaci američkih Federalnih rezervi pokazuju da je krajem 2025. godine u opticaju bilo oko 11 milijardi novčanica od 20 dolara, čija je ukupna nominalna vrednost iznosila 220,4 milijarde dolara. To pokazuje koliko je ovaj apoen zastupljen u američkom novčanom sistemu.

Ne treba zanemariti ni elektronsko plaćanje

Iako stručnjaci navode prednosti gotovine, njihov savet ne znači da bi trebalo povući sav novac sa računa ili odustati od kartica i digitalnih plaćanja.

Poenta je da određena količina gotovine može biti praktična rezerva u situacijama kada elektronski sistemi ne rade ili kada je potrebno obaviti manju kupovinu bez oslanjanja na karticu.

Ipak, preporuka o novčanicama od 20 dolara odnosi se na američko tržište i njihove navike plaćanja. U drugim zemljama, uključujući Srbiju, izbor apoena i količine gotovine zavisi od lokalnih okolnosti i načina na koji se obavljaju svakodnevne transakcije, te na našem području to mogu biti novčanice 2.000 dinara ili 20 evra.

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