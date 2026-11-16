Podaci RZS za treći kvartal 2026: Građevina u plusu
PREMA najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, vrednost izvedenih građevinskih radova na teritoriji Srbije povećana je za 22,8 odsto u tekućim cenama, odnosno za 12,7 odsto u stalnim cenama, upoređenju sa trećim kvartalom 2025. godine.
Posmatrano prema vrsti građevina, vrednost izvedenih radova u stalnim cenama povećana je za 10 odsto na zgradama, a posmatrano prema regionima, vrednost izvedenih građevinskih radova u stalnim cenama povećana je u Beogradu za 38,3 odsto i u Vojvodini za 12,8 odsto, dok je u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji zabeležen pad od 15,1 odsto, a u Južnoj i Istočnoj Srbiji pad od 13,1 odsto, u odnosu na isti kvartal 2025. godine.
Od ukupne vrednosti izvedenih građevinskih radova, 98,1 odsto izveden je na teritoriji Srbije, dok je 1,9 odsto izvedeno na gradilištima u inostranstvu.
Preporučujemo
Počinje izdavanje potvrda za klijente Alta banke bez originalne dokumentacije
16. 11. 2026. u 11:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)