Podaci RZS za treći kvartal 2026: Građevina u plusu

PREMA najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, vrednost izvedenih građevinskih radova na teritoriji Srbije povećana je za 22,8 odsto u tekućim cenama, odnosno za 12,7 odsto u stalnim cenama, upoređenju sa trećim kvartalom 2025. godine.

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Posmatrano prema vrsti građevina, vrednost izvedenih radova u stalnim cenama povećana je za 10 odsto na zgradama, a posmatrano prema regionima, vrednost izvedenih građevinskih radova u stalnim cenama povećana je u Beogradu za 38,3 odsto i u Vojvodini za 12,8 odsto, dok je u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji zabeležen pad od 15,1 odsto, a u Južnoj i Istočnoj Srbiji pad od 13,1 odsto, u odnosu na isti kvartal 2025. godine.

Od ukupne vrednosti izvedenih građevinskih radova, 98,1 odsto izveden je na teritoriji Srbije, dok je 1,9 odsto izvedeno na gradilištima u inostranstvu.