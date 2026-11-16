Situacija sa izostankom druge rate subvencija za biljnu proizvodnju: Bez podsticaja ratari unapred ubiru štetu

MINISTAR poljoprivrede Dragan Glamočić saopštio je juče da u budžetu trenutno nema dovoljno raspoloživih sredstava za isplatu druge rate direktnih podsticaja za biljnu proizvodnju, navodeći da iznos do 17.000 dinara po hektaru nije bio obećan kao zagarantovana isplata svim proizvođačima.

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Profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Natalija Bogdanov kaže da se problem u vezi sa subvencijama za ratare mogao predvideti još početkom godine, jer sredstva nisu bila obuhvaćena uredbom o podsticajima. Kako ističe, poljoprivrednici su već smanjili ulaganja u setvu, zbog čega se naredne godine mogu očekivati manji prinosi, ali i posledice po čitav lanac proizvodnje hrane.

- Uredba o raspodeli poljoprivrednih podsticaja tokom godine je nekoliko puta menjana, ali nijednom nisu predviđena sredstva za tu namenu - rekla je Natalija Bogdanov za RTS. - Moguće je da se računalo na rebalans budžeta ili novu uredbu kojom bi se obezbedila isplata, ali se to nije dogodilo.

Kako kaže profesorka, pre tri godine u registru je bilo oko 330.000 gazdinstava, dok ih sada, prema podacima kojima raspolaže, ima približno 450.000. Olakšana registracija, ali i veći iznosi subvencija, podstakli su interesovanje poljoprivrednika da prijave svoja gazdinstva.

- Zbog ograničenja subvencija na gazdinstva do 100 hektara, dešava se da se veće površine formalno raspoređuju na više članova porodice. Najveći problem je što tu ima fiktivnih gazdinstava. Povećanje broja registrovanih korisnika može objasniti rast potrebnih sredstava, ali to ne opravdava izostanak planiranih isplata - naglašava profesorka Bogdanov.

Ona ističe da su poljoprivrednici već pretrpeli štetu. Mnogi ratari su planirali ulaganja u setvu, nabavku semena i mineralnih đubriva, a pojedini su uzimali i kredite. Kako sredstva nisu isplaćena, bili su prinuđeni da smanje troškove proizvodnje. Prema njenim rečima, to podrazumeva upotrebu nesertifikovanog semena, manje količine đubriva i redukovanu obradu zemljišta.

Novac nije nestao GLAMOČIĆ je ponovio da bi raspisivanje javnog poziva bez obezbeđenih sredstava i pravnog osnova bilo protivzakonito i moglo da povuče krivičnu odgovornost. - Novac nije nestao, niti je nenamenski potrošen. Sva sredstva koja su do sada isplaćena poljoprivrednicima utrošena su u skladu sa zakonom i namenom za koju su odobrena - istakao je. Ove godine iz agrarnog budžeta ratarima je isplaćeno više od 100 milijardi dinara. Ostalo je više od šest milijardi dinara za direktne podsticaje i približno toliko za mere ruralnog razvoja.

- Posledice će se odraziti na prinose, prihode gazdinstava i ukupan obim poljoprivredne proizvodnje u narednoj godini. Poseban problem predstavlja finansiranje prolećne setve, jer je neizvesno sa koliko će sredstava poljoprivrednici ući u novi proizvodni ciklus. Manji prinosi i veći troškovi proizvodnje mogu dovesti do poskupljenja stočne hrane, a time i do dodatnih pritisaka na celokupan sistem proizvodnje hrane - upozorava profesorka.

Kako ocenjuje Natalija Bogdanov, neophodna je temeljna promena načina na koji se dodeljuju direktni poljoprivredni podsticaji. Potrebno je zadržati određeni osnovni nivo podsticaja za sve proizvođače, ali dodatnu podršku prilagoditi veličini gazdinstva i vrsti proizvodnje. Takve promene moraju biti zasnovane na ozbiljnim analizama i jasno postavljenim ciljevima. Takođe, smatra da bi nova vlada trebalo da preispita postojeću strategiju poljoprivrede, umesto da započinje izradu novog dokumenta.