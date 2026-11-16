SVE O BARAŽU: Srbija može na BiH, a onda na Hrvatsku - Evo kada je žreb za Ligu nacija
Utakmice baraža za opstanak na programu su od 25. do 30. marta. Prvi mečevi igraće se između 25. i 27. marta, a revanši od 28. do 30. marta. U slučaju da posle dva susreta ne bude ukupnog pobednika, odluka će pasti izvođenjem jedanaesteraca.
Srbija je poražena i u šestom kolu A divizije Lige nacija. Ovog puta u Volosu od Grčke (1:0), a jedini pogodak na meču postigao je Jorgos Masuras u 69. minutu. Ekipa Veljka Paunovića je bila inferiorna ceo meč, igrala prilično statično, bezidejno, defanzivno, bez gotovo ijedne prave prilike za gol.
Na kraju, "orlovi" su A diviziju Lige nacija okončali bez osvojenog boda, uz gol razliku 4:12. Pošto smo "tek" treća najgora ekipa u celoj A diviziji (imamo bolju gol razliku od Turske i Češke), Srbiju u martu naredne godine očekuje baraž za opstanak u najjačoj ligi.
Pre toga, „orlovi“ moraju da odigraju prvi dvomeč, u kojem će im protivnik biti jedna od selekcija iz B divizije. Za sada je poznato da su mogući rivali Bosna i Hercegovina i Slovenija, dok će se konačan spisak dopuniti u zavisnosti od raspleta u grupama. Među kandidatima su Mađarska, Severna Irska i Republika Irska, ukoliko završi ispred tzv. Kosova.
Ukoliko prođe prvu prepreku, reprezentaciju Srbije u narednom krugu može da sačeka znatno zahtevniji protivnik. Među mogućim rivalima tada su Hrvatska, Norveška i Danska. Hrvatska će, poput Srbije, sigurno učestvovati u baražu za opstanak, dok još nije poznato da li će joj se u tom delu žreba pridružiti Norvežani ili Danci.
Imena protivnika biće poznata posle žreba zakazanog za petak, 20. novembar, od 12 časova. Istog dana biće obavljen i žreb za četvrtfinale Lige nacija, u kojem će učestvovati reprezentacije koje su u grupama A divizije zauzele jedno od prva dva mesta.
Srbija će prvi susret baraža igrati na gostujućem terenu, dok će revanš biti odigran pred domaćom publikom.
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