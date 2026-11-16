Ekonomija

EBRD i EU daju bespovratna sredstva: Podrška eko-projektima

Gorana Novaković

16. 11. 2026. u 15:53

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EVROPSKA banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) podržale su kroz program SME Go Green 289 ekoloških investicionih projekata malih i srednjih preduzeća u Srbiji, koja su mobilisala 45,5 miliona evra investicija u zelene tehnologije, energetsku efikasnost i održiviju proizvodnju. Inicijativa kombinuje finansiranje preko lokalnih banaka i lizing kompanija, bespovratna sredstva EU i besplatnu tehničku pomoć preduzećima.

ЕБРД и ЕУ дају бесповратна средства: Подршка еко-пројектима

Foto: Oleg Elkov/Alamy/Profimedia

Program omogućava srpskim preduzećima da dobiju bespovratna sredstva EU u iznosu od 15 odsto ukupne vrednosti kredita za projekte obnovljivih izvora energije, agrobiznisa i povezanih lanaca vrednosti, odnosno 10 odsto za ostale prihvatljive investicije.

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