EBRD i EU daju bespovratna sredstva: Podrška eko-projektima
EVROPSKA banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) podržale su kroz program SME Go Green 289 ekoloških investicionih projekata malih i srednjih preduzeća u Srbiji, koja su mobilisala 45,5 miliona evra investicija u zelene tehnologije, energetsku efikasnost i održiviju proizvodnju. Inicijativa kombinuje finansiranje preko lokalnih banaka i lizing kompanija, bespovratna sredstva EU i besplatnu tehničku pomoć preduzećima.
Program omogućava srpskim preduzećima da dobiju bespovratna sredstva EU u iznosu od 15 odsto ukupne vrednosti kredita za projekte obnovljivih izvora energije, agrobiznisa i povezanih lanaca vrednosti, odnosno 10 odsto za ostale prihvatljive investicije.
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