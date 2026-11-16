EBRD i EU daju bespovratna sredstva: Podrška eko-projektima

MINISTAR poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić izjavio je juče da u ovom trenutku nema novca za isplatu drugog dela direktnih davanja za biljnu proizvodnju. Kako je naglasio, nije tačno da je novac iz agrarnog budžeta nestao ili da je potrošen za druge namene, već da su na njegovu raspodelu uticali povećanje broja registrovanih hektara za 20 odsto i rast broja grla stoke.