CENA NAFTE PONOVO RASTE: Evropske berze krenule nizbrdo

DANAŠNjE kretanje na berzi ipak više liči na predah nakon snažnog rasta nego na početak ozbiljnije rasprodaje akcija, navode tržišni stručnjaci.

Foto: demin pan / Alamy / Profimedia

Evropski berzanski indeksi su danas u blagom padu nakon snažnog rasta prethodnih dana, nafta Brent je poskupela na više od 96 dolara, dok su investitori oprezniji, pre svega zbog neizvesnosti oko razvoja veštačke inteligencije, očekivanja u vezi sa kamatnim stopama u Sjedinjenim Američkim Državama i geopolitičkih rizika na Bliskom istoku.

Prema podacima sa berzi u 9.30 časova, cena nafte Brent je porasla za 0,69 odsto na 96,405 dolara, a lake nafte WTI za 0,35 odsto na 89,053 dolara. Tehnološki sektor je pod pritiskom, pošto ulagači preispituju koliko su visoke procene vrednosti tehnoloških kompanija opravdane i koliko dugo mogu da se održavaju ogromna ulaganja u AI infrastrukturu, prenosi Rojters.

Današnje kretanje na berzi ipak više liči na predah nakon snažnog rasta nego na početak ozbiljnije rasprodaje akcija, navode tržišni stručnjaci.

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 95,080 evra za megavat-sat, odnosno oko 998 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Nemački indeks DAX pao je za 0,47 odsto, francuski CAC 40 za 0,14 odsto, britanski FTSE 100 za 0,12 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,08 odsto, dok je moskovski MOEX porastao za 0,41 odsto. Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,10669 dolara.

Cena zlata je porasla na 3.891,02 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,9490 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg). Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u četvrtak pao za 0,36 odsto na 52.297,09 poena, S&P 500 za 0,35 odsto na 7.592,40 poena, a kompozitni Nasdak za 0,39 odsto na 25.366,09 poena.

(Tanjug)