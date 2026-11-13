"NE ISKLJUČUJEM VOJNU OPCIJU" Tramp uperio prst ka ovoj zemlji (VIDEO)
DONALD Tramp je sinoć izjavio da želi da „reši Kubu“ pre nego što napusti funkciju i dodao da njegova administracija „veoma pažljivo prati situaciju“.
Američki predsednik je to rekao u razgovoru sa konzervativnim radio voditeljem Hjuom Hjuitom. Tramp je Kubu opisao kao propalu državu.
- Veoma pažljivo ih pratimo, situacija je veoma loša. To je u osnovi propalo mesto, nacija, kako god želite da je nazovete - izjavio je.
Tramp je napomenuo da je dobio snažnu podršku kubanskih birača na Floridi. „Voleo bih da mogu ovo da uradim za ove ljude, za Kubance koji su došli ovde nakon što su tamo bili veoma loše tretirani“, rekao je.
Dodao je da bi njegov šef spoljne politike, Marko Rubio, čiji su roditelji Kubanci, „rado to uradio“.
„Razmotrio bih vojnu intervenciju“
Na pitanje da li bi upotrebio vojnu silu da oslobodi Kubu od komunističkog režima, predsednik je rekao da bi „svakako razmotrio tu opciju“.
Tramp je u prošlosti u nekoliko navrata nagovestio moguću intervenciju. Ranije ove nedelje rekao je da veruje da će Kuba „uskoro pasti“.
- Kuba se urušava. To je zemlja koja ne funkcioniše. Imaju ideologiju veoma sličnu onoj koju predstavljaju demokrate. To je komunistička, socijalistička zemlja, zapravo sve to u jednom - rekao je na brifingu za novinare u ponedeljak.
Tada je odgovarao na pitanje da li i dalje planira da preuzme Kubu, dodajući da će SAD pomoći Kubi „na humanitarnoj osnovi“.
Tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru, Tramp je rekao da SAD traže „fundamentalne promene“ na ostrvu.
Međutim, u martu je izjavio da veruje da će imati „čast“ da preuzme Kubu.
- Mislim da mogu da uradim šta god želim sa njom. Bilo da je pustim ili preuzmem, mislim da mogu da uradim šta god želim - rekao je tada novinarima.
Nove sankcije i stav administracije Početkom ovog meseca, Trampova administracija je najavila novi paket sankcija protiv Kube.
Mere su usmerene na 10 pojedinaca i entiteta povezanih sa kubanskom vladom, vojskom i naftnom industrijom.
U saopštenju, Stejt department je optužio kubansku „vladajuću elitu“ da „gomila energetske, transportne i tehnološke resurse ostrva radi sopstvenog bogaćenja, dok se kubanski narod bori sa nestašicama struje, nestašicama i stagnirajućom ekonomijom“.
Prošlog meseca, državni sekretar Rubio je takođe izjavio da je Kuba „već pala“ i da je „propala država“.
- Nema funkcionalnu ekonomiju, a vode je ljudi koji stalno propovedaju o nekoj vrsti revolucije koja je mrtva već 20 godina - rekao je Rubio za Foks njuz.
- To nikada nije uspelo - dodao je.
(Indeks.hr)
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