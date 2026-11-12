SUTRA KONSULTACIJE UOČI KONSTITUTIVNE SEDNICE SKUPŠTINE: Na dnevnom redu sednice biće šest tačaka

U SKUPŠTINI Srbije sutra će biti održane konsultacije uoči konstitutivne sednice novog saziva parlamenta koja je sazvana za utorak, 17. novembra.

Milutin Labudović

Konsultacije će, kako je najavljeno iz parlamenta, biti održane u Domu Narodne skupštine.

Konstiutivnu sednicu zakazala je predsednica Skupstine dosadašnjeg saziva Ana Brnabić.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice biće šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Brnabić je sednicu zakazala nakon što je Republička izborna komisija (RIK) 5. novembra usvojila ukupan izveštaj o rezultatima izbora održanih 25. oktobra, a 6. novembra i rešenje o dodeli mandata i izveštaj o sprovedenim izborima koji je dostavljen Narodnoj skupštini.

Prema podacima Republičke izborne komisije, "Studentska lista- Studenti pobeđuju" imaće 140 mandata, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 103 mandata.

Jedan mandat osvojila je izborna lista "Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje", jednog poslanika će imati i izborna lista Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP), a izborna lista "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" dva mandata.

Izborna lista "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" osvojila je jedan mandat, a izborna lista "Albanska koalicija" osvojila je dva mandata.

(sputnikportal.rs)

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