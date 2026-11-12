Politika

SUTRA KONSULTACIJE UOČI KONSTITUTIVNE SEDNICE SKUPŠTINE: Na dnevnom redu sednice biće šest tačaka

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 11. 2026. u 17:41

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U SKUPŠTINI Srbije sutra će biti održane konsultacije uoči konstitutivne sednice novog saziva parlamenta koja je sazvana za utorak, 17. novembra.

СУТРА КОНСУЛТАЦИЈЕ УОЧИ КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ: На дневном реду седнице биће шест тачака

Milutin Labudović

Konsultacije će, kako je najavljeno iz parlamenta, biti održane u Domu Narodne skupštine.

Konstiutivnu sednicu zakazala je predsednica Skupstine dosadašnjeg saziva Ana Brnabić.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice biće šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Brnabić je sednicu zakazala nakon što je Republička izborna komisija (RIK) 5. novembra usvojila ukupan izveštaj o rezultatima izbora održanih 25. oktobra, a 6. novembra i rešenje o dodeli mandata i izveštaj o sprovedenim izborima koji je dostavljen Narodnoj skupštini.

Prema podacima Republičke izborne komisije, "Studentska lista- Studenti pobeđuju" imaće 140 mandata, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 103 mandata.

Jedan mandat osvojila je izborna lista "Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje", jednog poslanika će imati i izborna lista Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP), a izborna lista "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" dva mandata.

Izborna lista "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" osvojila je jedan mandat, a izborna lista "Albanska koalicija" osvojila je dva mandata.

(sputnikportal.rs)

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