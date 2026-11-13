Ekonomija

DAN POČEO SA NOVIM KURSOM: Dinar oslabio prema dolaru, evo koliki je srednji kurs evra

К.Л.С

13. 11. 2026. u 08:49

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SREDNjI kurs dinara za evro danas 117,6203 dinara, za dolar 106,3475

ДАН ПОЧЕО СА НОВИМ КУРСОМ: Динар ослабио према долару, ево колики је средњи курс евра

Profimedia

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6203 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto. Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 106,3475.

Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 1,2 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 4,9 odsto dok je od početka godine slabiji za 6,0 odsto.

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