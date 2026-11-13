DAN POČEO SA NOVIM KURSOM: Dinar oslabio prema dolaru, evo koliki je srednji kurs evra
SREDNjI kurs dinara za evro danas 117,6203 dinara, za dolar 106,3475
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6203 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto. Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 106,3475.
Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 1,2 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 4,9 odsto dok je od početka godine slabiji za 6,0 odsto.
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