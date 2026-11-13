Klopka za "pancere"! Veljko Paunović povukao neočekivan potez pred Nemačku

Fudbalsku reprezentaciju Srbije očekuje veliki ispit protiv Nemačke, a selektor Veljko Paunović već ima jasnu viziju kako da se suprotstavi favorizovanom rivalu.

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Strateg "orlova" najavio je igru sa izuzetno visokim intenzitetom, uz fokus na dobijanje duela i osvajanje takozvanih "drugih lopti", što je model igre koji je tim najbolje primenio u završnici prethodnog susreta u Minhenu.

Iako je postojala opcija da meč počne sa trojicom klasičnih vezista, Paunović se ipak odlučio za proverenu formaciju 4-2-3-1. Mesto među stativama rezervisano je za Vanju Milinković-Savića, dok će bedem ispred njega činiti štoperski tandem Nikola Milenković i Srđan Babić.

Uz desnu aut-liniju delovaće Kosta Nedeljković, dok je na levom boku prednost dobio Stefan Bukinac u odnosu na Petra Sukačeva, prvenstveno zbog boljih defanzivnih karakteristika.

Najveća dilema u veznom redu rešena je u korist fudbalera Almerije Stefana Džodića, koji je dobio prednost ispred Vanje Dragojevića. Njemu će društvo u srcu terena praviti Sergej Milinković-Savić, kojem uloga zadnjeg veznog nije strana, s obzirom na to da je na istoj poziciji nastupao i protiv Grčke u Beogradu.

U ofanzivnom delu tima nema previše nepoznanica. Desno krilo je rezervisano za standardnog Andriju Živkovića, organizacija igre u sredini poverena je kapitenu Dušanu Tadiću, dok će po levoj strani delovati mladi Mihajlo Cvetković, koji se već dokazao na toj poziciji. Uloga najisturenijeg napadača i glavne pretnje po gol Nemaca namenjena je Luki Joviću.

Projektovani sastav Srbije (4-2-3-1): V. Milinković-Savić – Nedeljković, Milenković, Babić, Bukinac – Džodić, S. Milinković-Savić – Živković, Tadić, Cvetković – Jović.

