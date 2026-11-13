Klopka za "pancere"! Veljko Paunović povukao neočekivan potez pred Nemačku
Fudbalsku reprezentaciju Srbije očekuje veliki ispit protiv Nemačke, a selektor Veljko Paunović već ima jasnu viziju kako da se suprotstavi favorizovanom rivalu.
Strateg "orlova" najavio je igru sa izuzetno visokim intenzitetom, uz fokus na dobijanje duela i osvajanje takozvanih "drugih lopti", što je model igre koji je tim najbolje primenio u završnici prethodnog susreta u Minhenu.
Iako je postojala opcija da meč počne sa trojicom klasičnih vezista, Paunović se ipak odlučio za proverenu formaciju 4-2-3-1. Mesto među stativama rezervisano je za Vanju Milinković-Savića, dok će bedem ispred njega činiti štoperski tandem Nikola Milenković i Srđan Babić.
Uz desnu aut-liniju delovaće Kosta Nedeljković, dok je na levom boku prednost dobio Stefan Bukinac u odnosu na Petra Sukačeva, prvenstveno zbog boljih defanzivnih karakteristika.
Najveća dilema u veznom redu rešena je u korist fudbalera Almerije Stefana Džodića, koji je dobio prednost ispred Vanje Dragojevića. Njemu će društvo u srcu terena praviti Sergej Milinković-Savić, kojem uloga zadnjeg veznog nije strana, s obzirom na to da je na istoj poziciji nastupao i protiv Grčke u Beogradu.
U ofanzivnom delu tima nema previše nepoznanica. Desno krilo je rezervisano za standardnog Andriju Živkovića, organizacija igre u sredini poverena je kapitenu Dušanu Tadiću, dok će po levoj strani delovati mladi Mihajlo Cvetković, koji se već dokazao na toj poziciji. Uloga najisturenijeg napadača i glavne pretnje po gol Nemaca namenjena je Luki Joviću.
Projektovani sastav Srbije (4-2-3-1): V. Milinković-Savić – Nedeljković, Milenković, Babić, Bukinac – Džodić, S. Milinković-Savić – Živković, Tadić, Cvetković – Jović.
Preporučujemo
Posle najubedljivijeg poraza na klupi Zvezde! Ovo su prve reči Ibona Navara!
12. 11. 2026. u 23:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal! Srpske reprezentativke se pobile tokom meča (VIDEO)
Veliki derbi ARKUS lige između Crvene zvezde i Bora, odigran na Banjici, obeležio je incident na terenu u kojem su glavne akterke bile Sara Garović i Jelena Agbaba.
12. 11. 2026. u 14:42
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)