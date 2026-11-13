MAJKROSOFT OTKRIO UZROK PADA SISTEMA: Razmere kvara su ogromne

ŠTA je tačno uzrok? Majkrosoft kaže da nije reč o sajber napadu, već o problemu u sopstvenoj infrastrukturi – tačnije o "povećanom opterećenju" u više regiona. Kako su pojasnili, problem nije nastao zbog previše korisnika, nego zato što je određeni broj servera neočekivano prestao da radi, pa su preostali serveri postali preopterećeni i jednostavno nisu mogli da obrade sve zahteve.

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Iako su iz Majkrosofta u jednom trenutku optimistično poručili da vide "pozitivne rezultate" popravki, ubrzo su priznali da im plan ipak ne ide po planu. Upozorili su da se usluge, čak i kad prorade, mogu ponovo srušiti čim korisnici počnu da se povezuju, pa sad testiraju alternativne načine kako bi ljudima omogućili pristup alatima bez potpunog zagušenja sistema.

Ogromne razmere problema

Razmere ovog kvara su ogromne. Preko 430 miliona ljudi koristi Majkrosoftove aplikacije, dok više od 90 odsto najvećih svetskih kompanija koristi njihovog AI četbota Kopilot. Pad sistema nije zaobišao ni tehnološke gigante poput OpenAI-a i Antropika (Anthropic), a u nekim državama, poput Singapura i Australije, izazvao je ozbiljne probleme u radu državnih službi.

Singapurske vlasti poručile su građanima da koriste pozivne centre za hitne stvari, dok je država Novi Južni Vels u Australiji zamolila ljude da odlože dolazak u njihove kancelarije. Problem je osetilo i tamošnje zdravstvo, ali iz australijskog lekarskog udruženja poručuju da nega pacijenata nije ugrožena, jer bolnice uvek mogu da se vrate na papirne recepte.

Da problem nije samo u pukom odlaganju sastanaka potvrđuje i podatak da je Predstavnički dom američkog Kongresa objavio da je prekid pogodio i njihove korisnike. U Australiji su, pak, među pogođenim institucijama završile obaveštajna služba i savezna policija. Tamošnji ministar za sajber bezbednost Toni Berk izjavio je da Majkrosoft veruje da je ova situacija "slična onome što smo videli u slučaju kompanije Kraudstrajk (CrowdStrike), gde je ažuriranje pošlo po zlu", podsetivši na nedavni globalni kolaps koji je srušio bolnice i aerodrome širom sveta.

"Neverovatna nesposobnost"

Stručnjaci za bezbednost ne štede reči. Poznati stručnjak za sajber bezbednost Troj Hant upozorava da je Majkrosoft zapravo ogroman deo same "kičme" interneta, zbog čega su posledice ovog pada mnogo šire od pukog zastoja na poslu.

Ovaj kvar, objašnjava Hant, ljudima direktno onemogućava dogovaranje termina, potvrđivanje onlajn kupovina i pristup raznim nalozima, što dokazuje koliko je važno da kompanije imaju rezervne planove. S druge strane, ako zaista nije reč o hakerskom napadu, stručnjak Pol Spejn iz kompanije Gorila tehnolodži (Gorilla Technology) kaže da ovaj pad ukazuje na "neverovatnu nesposobnost" zbog koje su kompanije praktično izgubile ceo jedan radni dan.

"Pazite na prevarante"

Zbog ovakve paralize banke, univerziteti i institucije širom sveta sada izdaju upozorenja svojim klijentima da paze na prevarante. Hakeri, naime, već koriste paniku šaljući lažne imejlove ili SMS-ove u kojima nude "IT podršku", a zapravo pokušavaju da ukradu podatke ili podvale zlonamerne aplikacije.

Dok administratori čupaju kosu, na društvenim mrežama traje zabava. Ljudi se masovno šale na račun korporativnog života, a posebno je popularna objava na Iksu (X), bivšem Tviteru (Twitter), u kojoj korisnik u šali predlaže povratak u rane dvehiljadite – i slanje imejlova preko Eksel (Excel) tabele, baš kao što je to radila Keli Rouland u hitu Dilema. Jedna američka agencija za nekretnine cinično je primetila: "Dani poput ovoga podsete te da se tvoj ceo posao svodi isključivo na slanje imejlova".

Podsetimo, milioni ljudi širom sveta suočavaju se sa ogromnim problemima u radu Majkrosoftovih (Microsoft) usluga, uključujući alate poput Autluka (Outlook), Timsa (Teams) i Kopilota (Copilot), u globalnom padu sistema koji pre podacima od jutros traje već više od 10 sati. Iako stručnjaci upozoravaju da bi ovo moglo da preraste u jedan od najgorih prekida u istoriji sa milijardama dolara štete, iz Majkrosofta su otklonili sumnje na hakerski napad i poručili da rade na popravci, javlja Bi-Bi-Si (BBC).

Pad sistema pogodio je korisnike širom sveta. Daundetektor (Downdetector), stranica koja prati prijave problema, objavila je da se za samo sat vremena problem proširio na 74 države. Prijave problema sa Autlukom dostigle su gotovo 140.000 u četvrtak kasno popodne po srednjoevropskom vremenu, što je više od 2000 puta iznad normale.

(Index)