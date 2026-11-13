Ekonomija

VLADA PRODUŽILA SMANJENJE AKCIZA NA GORIVO: Odluka važi do 22. novembra

Б. Р.

13. 11. 2026. u 10:23

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VLADA Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, do 22. novembra, rečeno je u Ministarstvu finansija.

ВЛАДА ПРОДУЖИЛА СМАЊЕЊЕ АКЦИЗА НА ГОРИВО: Одлука важи до 22. новембра

Foto: AP Photo/Kin Cheung

Prethodna odluka važila je do nedelje, 15. novembra.

Akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.

(Tanjug)

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