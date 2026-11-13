Paunovićevo „fudbalsko čudovište“ odjeknulo u Nemačkoj

Nemci su se bavili izjavama srpskog selektora

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Nemački mediji sa velikom pažnjom prate duel Srbije i Nemačke, a jedna izjava selektora Veljka Paunovića posebno je privukla njihovu pažnju. Pred susret na Marakani, srpski strateg govorio je o želji da probudi „fudbalsko čudovište“, metafori koja je odjeknula i u nemačkoj sportskoj javnosti.

Portal "Sport1" izdvojio je Paunovićeve reči uoči utakmice, prenoseći njegovu poruku da Srbija mora da pokaže borbenost, karakter i spremnost da se bori za svaki pedalj terena. Ipak, selektor je istovremeno priznao da nije siguran da li će njegova ekipa već sada uspeti da probudi to čudovište.

Upravo ta izjava daje posebnu težinu predstojećem susretu, jer Srbija protiv renomiranog rivala želi da pokaže da može mnogo više nego što je prikazivala u prethodnom periodu.

Nemački mediji bave se i neobičnom atmosferom koja će pratiti utakmicu. Zbog kazne UEFA, Marakana neće biti ispunjena kao u nekim ranijim velikim evropskim večerima, a na tribinama će se naći oko 5.000 dece.

I taj detalj privukao je pažnju Nemaca. Posebno je zanimljiv komentar Jirgena Klopa, koji se našalio na račun mladih navijača i mogućnosti da nemačka reprezentacija deci u Beogradu pokaže da se u fudbalu ne pobeđuje uvek.

"BILD" je izdvojio njegovu duhovitu poruku, koja je dodatno skrenula pažnju na specifičnu atmosferu koja će pratiti duel.

Takođe, Nemci su se pozabavili i situacijom u srpskoj reprezentaciji, a u centru pažnje našao se Dušan Vlahović. Napadač Bešiktaša ponovo nije na raspolaganju nacionalnom timu, nakon što se nije odazvao pozivu iz ličnih razloga. Njegovo odsustvo dodatno je otvorilo pitanje koliko Srbija može protiv snažnog rivala bez jednog od svojih najpoznatijih napadača.

"Sport1" je u svojoj analizi ukazao i na to da Vlahović već duže vreme nije deo reprezentacije, što njegov izostanak čini jednom od važnijih tema pred utakmicu.

Podsetimo, duel na Marakani na programu je večeras od 20.45.