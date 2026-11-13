SRBIJO, DŽABA ZOVEŠ! Još jedan fudbaler neće da igra za "orlove"

Nove loše vesti za srpski fudbal!

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Fudbaler Lila Loun Srdanović i švajcarski mladi reprezentativac istakao za “Blik” da je imao ponudu da se priključi seniorskom timu "orlova".

- Želim da igram za Švajcarsku, to mi je sasvim jasno. Još odmalena sam želeo da igram za reprezentaciju. Od samog početka sam bio deo švajcarskih mlađih selekcija. Srbija me je kontaktirala sa željom da se priključim njihovom seniorskom timu, ali za mene tu nikada nije bilo dileme - istakao je momak rođen 2006. godine u Ženevi.

Srdanović se afirmisao u dresu Serveta i za samo 19 utakmica zaslužio da francuski velikan izbroji tri miliona evropskih novčanica, ali je za sada odigrao samo tri utakmice za rezervni tim Lila. Zvao ga je i Jang Bojs, mnogi su verovali da je to pravilniji iskorak, ali ne i on sam...

- Bila je to sjajna prilika za mene. Želeo sam da iskoristim šansu i zaigram za klub iz jedne od pet najjačih liga u Evropi. Fudbaleru nikada nije lako kada ne igra. Ipak, fokusiram se na stvari na koje mogu da utičem, poput rada na treninzima - zaključio je u razgovoru za Blik.