Hapšenja i istraga

HAPŠENJE NA AERODROMU "NIKOLA TESLA": Državljanin Uzbekistana nudio mito graničnom policajcu

M.K.

13. 11. 2026. u 09:12

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U NASTAVKU borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su državljanina Uzbekistana S. I. (2005), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

ХАПШЕЊЕ НА АЕРОДРОМУ НИКОЛА ТЕСЛА: Држављанин Узбекистана нудио мито граничном полицајцу

foto D. Milovanović

S. I. je, kako se sumnja, prilikom granične kontrole na Aerodromu „Nikola Tesla“ na izlazu iz Srbije, ponudio novac policijskom službeniku Uprave granične policije kako ne bi izvršio službenu radnju koju je morao da izvrši. 

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

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MUP O HAPŠENJU GRADONAČELNICE SMEDEREVA: Stavili u pogon postrojenje koje zagađuje životnu sredinu
Hapšenja i istraga

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MUP O HAPŠENjU GRADONAČELNICE SMEDEREVA: "Stavili u pogon postrojenje koje zagađuje životnu sredinu"

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su M. I. (43), direktora JKP "Zelenilo i groblja", I. S. (43), načelnicu Gradske uprave Smederevo i J. V. (55), gradonačelnicu Grada Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, dok se M. I. tereti i za izvršenje krivičnog dela protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, saopštava PU Smederevo.

12. 11. 2026. u 17:13

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