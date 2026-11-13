HAPŠENJE NA AERODROMU "NIKOLA TESLA": Državljanin Uzbekistana nudio mito graničnom policajcu

U NASTAVKU borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su državljanina Uzbekistana S. I. (2005), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

foto D. Milovanović

S. I. je, kako se sumnja, prilikom granične kontrole na Aerodromu „Nikola Tesla“ na izlazu iz Srbije, ponudio novac policijskom službeniku Uprave granične policije kako ne bi izvršio službenu radnju koju je morao da izvrši.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.