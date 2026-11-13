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BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

13. 11. 2026. u 10:51

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Alejandro Matias / imago sportfotodienst / Profimedia

Petak

20.30 Latina - Kampobaso X (3.15)

20.30 Leganes - Burgos X (3.10)

Kvota: 9.77

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