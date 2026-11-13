BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.
Petak
20.30 Latina - Kampobaso X (3.15)
20.30 Leganes - Burgos X (3.10)
Kvota: 9.77
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