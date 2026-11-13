POTOPLJEN RUSKI BROD U FINSKOM ZALIVU: Na meti i ruski borbeni helikopteri, oglasila se SBU
UKRAJINSKI dronovi pogodili su ruski ratni brod "Naro-Fominsk" u Finskom zalivu, u okviru šire operacije napada na ruski naftni terminal Ust-Luga na obali Baltičkog mora, saopštila je ukrajinska Služba bezbednosti (SBU), dok su finski zvaničnici potvrdili da se napad dogodio.
Prema navodima SBU, meta je bila ruska korveta klase bujan-M, opremljena krstarećim raketama kalibr i oniks, preneo je BBC, koji dodaje da su se pojavili i nepotvrđeni izveštaji o uništenju ruskih borbenih helikoptera.
Ministar odbrane Estonije Martin Herem izjavio je za javni servis ERR da je brod pogođen oko 5.30 časova po lokalnom vremenu u sredu, nakon čega se sa njega podizao dim i uputio se ka Sankt Peterburgu.
Obim štete i eventualne žrtve nisu poznati.
Herem je naveo da su ukrajinski dronovi napadali područje Ust-Luge od ponoći do jutra, uglavnom leteći u blizini estonske granice, ali unutar ruskog vazdušnog prostora.
Dodao je da je jedan dron nakratko ušao u estonski vazdušni prostor iz pravca Letonije, a zatim nastavio ka Rusiji.
Avioni NATO-a, stacionirani u baltičkim državama, bili su u vazduhu tokom napada, ali nije procenjeno da je bezbedno da obaraju dronove.
Finska ministarka spoljnih poslova Elina Valtonen izjavila je da je situacija u Baltičkom moru stabilna i bezbedna i da ne postoji pretnja pomorskom saobraćaju.
Finski zvaničnici ukazali su da je Finski zaliv važan plovni put za tankere i civilne brodove, kao i da se u njemu nalaze podmorski kablovi za prenos podataka, podseća BBC.
Portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihij odbacio je kao neosnovane tvrdnje Moskve da je Kijev koristio vazdušni prostor baltičkih država za napade na Rusiju.
Istovremeno je naveo da su mogući incidenti u kojima Rusija, primenom elektronskog ratovanja, preusmerava dronove iz svog vazdušnog prostora.
(Tanjug)
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