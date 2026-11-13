POTOPLJEN RUSKI BROD U FINSKOM ZALIVU: Na meti i ruski borbeni helikopteri, oglasila se SBU

UKRAJINSKI dronovi pogodili su ruski ratni brod "Naro-Fominsk" u Finskom zalivu, u okviru šire operacije napada na ruski naftni terminal Ust-Luga na obali Baltičkog mora, saopštila je ukrajinska Služba bezbednosti (SBU), dok su finski zvaničnici potvrdili da se napad dogodio.

Alexander Galperin / Sputnik / Profimedia

Prema navodima SBU, meta je bila ruska korveta klase bujan-M, opremljena krstarećim raketama kalibr i oniks, preneo je BBC, koji dodaje da su se pojavili i nepotvrđeni izveštaji o uništenju ruskih borbenih helikoptera.

Ministar odbrane Estonije Martin Herem izjavio je za javni servis ERR da je brod pogođen oko 5.30 časova po lokalnom vremenu u sredu, nakon čega se sa njega podizao dim i uputio se ka Sankt Peterburgu.

Obim štete i eventualne žrtve nisu poznati.

Herem je naveo da su ukrajinski dronovi napadali područje Ust-Luge od ponoći do jutra, uglavnom leteći u blizini estonske granice, ali unutar ruskog vazdušnog prostora.

Dodao je da je jedan dron nakratko ušao u estonski vazdušni prostor iz pravca Letonije, a zatim nastavio ka Rusiji.

Russian warship hit by Ukrainian drone in Gulf of Finland Finnish officials have confirmed that a Russian warship was attacked in the Gulf of Finland on Wednesday, although little is known about the strike Ukraine's SBU security service said it targeted the ship Naro-Fominsk as part of a broader drone operation against Russia's Ust-Luga oil export depot on the Baltic coast The attack, thought to be the first time Ukrainian drones have attacked a Russian ship in an area of the Baltic Sea open to civilian maritime traffic, has raised questions about whether Ukraine could expand its strikes. Helsinki has been one of Kyiv's closest European allies, and Finnish officials have described the incident as a direct result of Russia's continued full-scale war. Finland's military has given few details of the incident, but it appears to have taken place in a narrow stretch some distance from the Finnish coast. Defence officials are understood to have stressed to Kyiv that the Gulf is a relatively narrow waterway used by oil tankers and civilian vessels, and is also home to subsea data cables. Ukraine's SBU described the Russian ship as a Buyan-M type small corvette that carried Kalibr and Oniks cruise missiles. There were also unconfirmed reports of Russian combat helicopters being destroyed. Martin Herem, the defence minister of Estonia, which borders the Gulf, told public broadcaster ERR that the ship was hit at about 05:30 (03:30 GMT) on Wednesday but did not say how it was attacked: "We know that smoke came from the ship afterwards. The ship itself went back towards St Petersburgại The extent of casualties or damage sustained by the Russian navy ship remains unclear, and Moscow rarely gives such details. — Gianl1974 (@Gianl1974) November 13, 2026

Avioni NATO-a, stacionirani u baltičkim državama, bili su u vazduhu tokom napada, ali nije procenjeno da je bezbedno da obaraju dronove.

Finska ministarka spoljnih poslova Elina Valtonen izjavila je da je situacija u Baltičkom moru stabilna i bezbedna i da ne postoji pretnja pomorskom saobraćaju.

Finski zvaničnici ukazali su da je Finski zaliv važan plovni put za tankere i civilne brodove, kao i da se u njemu nalaze podmorski kablovi za prenos podataka, podseća BBC.

Portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihij odbacio je kao neosnovane tvrdnje Moskve da je Kijev koristio vazdušni prostor baltičkih država za napade na Rusiju.

Istovremeno je naveo da su mogući incidenti u kojima Rusija, primenom elektronskog ratovanja, preusmerava dronove iz svog vazdušnog prostora.

(Tanjug)