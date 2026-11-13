VUČIĆ O BUDUĆNOSTI SRBIJE: Lider opozicije se obraća u 13.30 časova
LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga.
U objavi, on je najavio obraćanje javnosti Srbije:
"Vidimo se danas u 13:30! Govoriću o važnim stvarima za budućnost Srbije."
Prethodno, Vučić je dao intervju za švajcarsku publikaciju Veltvohe, u kome je između ostalog govorio o čudnim pojavama koje je primetio u toku poslednjikh sedam dana kampanje za prethodne izbore.
Preporučujemo
DANAS KONSULTACIJE UOČI KONSTITUTIVNE SEDNICE SKUPŠTINE: Na dnevnom redu sednice biće šest tačaka
13. 11. 2026. u 07:31 >> 07:31
RIK OBJAVIO UKUPNE REZULTATE ZA ČLANOVE 18 MANjINA: Pravo glasa imalo 481.785 birača
12. 11. 2026. u 20:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)