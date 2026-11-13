Politika

VUČIĆ O BUDUĆNOSTI SRBIJE: Lider opozicije se obraća u 13.30 časova

К.Л.С

13. 11. 2026. u 09:58

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LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga.

ВУЧИЋ О БУДУЋНОСТИ СРБИЈЕ: Лидер опозиције се обраћа у 13.30 часова

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

U objavi, on je najavio obraćanje javnosti Srbije:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

"Vidimo se danas u 13:30! Govoriću o važnim stvarima za budućnost Srbije."

Prethodno, Vučić je dao intervju za švajcarsku publikaciju Veltvohe, u kome je između ostalog govorio o čudnim pojavama koje je primetio u toku poslednjikh sedam dana kampanje za prethodne izbore.

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