Pojavio se snimak nesportskog poteza DŽereda Batlera u Madridu (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde su doživeli debakl u 11. kolu Evrolige u kojem su izgubili od Reala u Madridu sa 105:84.
Pored loše igre Crvene zvezde meč je obeležio i skandal u režiji Džereda Batlera koji je pokazao navijačima Real Madrida srednji prst.
Na njegovu nesreću, navijači su to snimili, te je snimak postao viralan na društvenim mrežama.
Šta se zapravo dogodilo? Nakon što je postigao svoj prvi koš na utakmici u poslednjoj sekundi četvrte četvrtine, usledila je provokacija od strane navijača Reala koji su to pozdravili uz provokativno "ole", na šta košarkaš beogradskog tima "vruće glave" posle katastrofalne partije, odreagovao na potpuno neshvatljiv način i pokazao im - srednji prst.
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